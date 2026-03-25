Yapay zekâ açıkladı: Bu işleri yapanlar resmen para basıyor! İşte 2026’nın en çok kazandıran meslekleri

2026 iş dünyasında klasik eğitim modelleri yerle bir olurken, yapay zekâ destekli analizler en çok kazandıran yeni nesil meslekleri ortaya çıkardı. Siber güvenlik analistliğinden İHA operatörlüğüne kadar birçok alanda teknik yetkinlik ve sertifika sahibi olanlar, standart beyaz yakalı maaşlarını dörde katlıyor. Türkiye'de özellikle biyomedikal ve yenilenebilir enerji alanındaki devasa uzman açığı, kısa süreli eğitimle yüksek gelir elde etmek isteyenler için altın bir fırsat sunuyor.