Otomobil devinden skandal! Savunma sanayi işine giriyorlar, yapacakları silah dünyayı ayağa kaldırdı

Rafael, sistemin füzeleri için Almanya'da ayrı bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. Çünkü füzelerin özel bir tesiste işlenmesi gerekiyor. Şirket, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik topyekün işgaline karşılık olarak ülkelerin hava savunmalarını güçlendirmesiyle birlikte, Almanya da dahil olmak üzere Avrupa genelindeki hükümetlere Demir Kubbe sistemini satmayı planlıyor. Almanya geçen yıl, yine bir İsrail şirketi olan Israel Aerospace Industries tarafından üretilen İsrail yapımı Arrow 3 hava savunma sisteminin üç bataryasından ilkini teslim almıştı. Plan hakkında bilgi sahibi üçüncü bir kişiye göre, Rafael Avrupa'daki üretim için Almanya'yı seçmesinin nedeni, Almanya'nın Avrupa'da İsrail'in en güçlü destekçilerinden biri olmasıydı.