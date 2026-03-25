Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devinden skandal! Savunma sanayi işine giriyorlar, yapacakları silah dünyayı ayağa kaldırdı

Alman otomobil devi Volkswagen savunma sanayi işine giriyor. Şirketin ilk üretim yapacağı silah kamuoyunun tepkisine yol açtı.

Otomobil üreticisi Volkswagen, grubun Almanya'daki fabrikalarından birinde otomobil üretimini füze savunma sistemlerine kaydırmak için İsrail merkezli Rafael Advanced Defence Systems ile görüşmeler yürütüyor.

İngiliz Financial Times'ın bilgi sahibi iki kişiye dayandırdığı haberine göre, iki şirket, sorunlu Osnabrück fabrikasını İsrail devletine ait grubun Demir Kubbe hava savunma sistemi için parça üretmek üzere dönüştürmeyi planlıyor. Volkswagen'in soykırım yapan ülkeye destek verecek olması tepki topladı.

Çin rekabetinin artması ve elektrikli araçlara geçişin sekteye uğraması nedeniyle kârları düşen Alman otomotiv endüstrisi, hızla büyüyen savunma sektörüyle ortaklık arayışına girmişti. Volkswagen'in İsrail'li şirketle işbirliği, sektörün ortaklık arayışının bugüne kadarki en dikkat çekici örneği olarak değerlendirildi.

İki şirket, kapanma tehdidi altında olan Batı Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki fabrikadaki 2 bin 300 çalışanın tamamının işine devam etmesini ve sistemleri Avrupa hükümetlerine satmayı umuyor. Planları bilen kişilerden biri, "Amaç herkesi kurtarmak, hatta belki de büyümek. Potansiyel çok yüksek. Ancak bu fikrin bir parçası olmak isteyip istememek işçilerin bireysel kararına bağlı" diye konuştu. İkinci bir kaynağa göre, Alman hükümeti bu öneriyi aktif olarak destekliyor.

Volkswagen halihazırda yan kuruluşu MAN ile Alman silah grubu Rheinmetall arasındaki ortak girişimle askeri kamyonlar üretiyor. Ancak Rafael ile yapılan ortaklık, VW için silah üretimine büyük bir geri dönüş anlamına gelecek. Şirket, İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'in Wehrmacht'ı için askeri araçlar ve V1 uçan bombası üretmişti.

Planlara göre, Osnabrück fabrikası, sistemin füzelerini taşıyan ağır hizmet tipi kamyonlar, fırlatma rampaları ve elektrik jeneratörleri de dahil olmak üzere çeşitli Demir Kubbe parçaları üretecekti. Ancak füzelerin kendisini üretmeyecekti. Bilgi veren kaynaklardan birine göre, bu konsept minimum düzeyde yeni yatırım gerektirecek. Başka bir kaynak ise, işçilerin silah üretimine geçmeyi kabul etmeleri şartıyla, üretimin 12-18 ay içinde yeniden başlayabileceğini söyledi.

Rafael, sistemin füzeleri için Almanya'da ayrı bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. Çünkü füzelerin özel bir tesiste işlenmesi gerekiyor. Şirket, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik topyekün işgaline karşılık olarak ülkelerin hava savunmalarını güçlendirmesiyle birlikte, Almanya da dahil olmak üzere Avrupa genelindeki hükümetlere Demir Kubbe sistemini satmayı planlıyor. Almanya geçen yıl, yine bir İsrail şirketi olan Israel Aerospace Industries tarafından üretilen İsrail yapımı Arrow 3 hava savunma sisteminin üç bataryasından ilkini teslim almıştı. Plan hakkında bilgi sahibi üçüncü bir kişiye göre, Rafael Avrupa'daki üretim için Almanya'yı seçmesinin nedeni, Almanya'nın Avrupa'da İsrail'in en güçlü destekçilerinden biri olmasıydı.

Kaynaklardan bir diğeri, şirketin Almanya'nın zor durumdaki sanayi sektöründeki fazla kapasiteden faydalanmak için üst düzey Alman yetkililerinin çağrılarına kulak verdiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

salim

boykot..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
