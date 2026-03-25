  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye gizli silahını apar topar devreye soktu! 135 milyar dolarlık devasa altın rezerviyle sahaya iniyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İran ve İsrail arasındaki savaşın piyasalarda yarattığı dalgalanmaya karşı tarihi bir savunma mekanizmasını devreye alıyor. Son on yılda agresif şekilde biriktirilen ve 135 milyar dolara ulaşan devasa altın rezervleri, Türk Lirası'nı korumak amacıyla Londra piyasasında stratejik takas işlemlerinde kullanılacak. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın bu hamlesiyle lojistik engel tanımadan doğrudan döviz müdahalesi yapabilecek güce ulaştığını vurguluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İran savaşı kaynaklı oynaklığa karşı lirayı korumak için hamle yaptı. Merkez bankası devasa altın rezervlerini devreye sokmayı planlıyor. Konuya yakın kaynaklar, Londra piyasasında altın-döviz takas işlemleri yapılacağını bildirdi.

Merkez Bankası yetkilileri konuya dair açıklama yapmadı. Türkiye son on yılda dolar varlıklarını azaltmak adına agresif altın alımları gerçekleştirdi. Mart başı itibarıyla altın rezervleri 135 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Bloomberg'e konuşan JPMorgan Chase ekonomisti Fatih Akçelik “Türkiye bu rezervlerin yaklaşık 30 milyar dolarını İngiltere Merkez Bankası'nda tutuyor. Merkez Bankası bu miktarı lojistik kısıtlamalar olmaksızın döviz müdahalesi amaçlı kullanmaya karar verebilir" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

salim

Altınlar yurtdışına çıkmasın...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Korkutan haber! Nükleer Santrale saldırı
Dünya

Korkutan haber! Nükleer Santrale saldırı

İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklama yürekleri ağza getirdi. Açıklamada "ABD-İsrail saldırılarında, Buşehr Nükleer Enerji Santral..
Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı
Gündem

Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ramazan Avuşmak ile ilgili AK P..
Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!
Gündem

Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!

CHP’nin küfürbaz genel başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek yönelik tapu iftirasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Diy..
Erhan Afyoncu'dan hainlere kötü haber: Beni geri döndürmeyecek
Gündem

Erhan Afyoncu'dan hainlere kötü haber: Beni geri döndürmeyecek

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, cunta heveslilerinin korsan yemini üzerine yürütülmeye çalışılan kirli provokasyona tepki ..
Peşmergeye büyük saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Peşmergeye büyük saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Savaş durumundaki İran’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Peşmerge güçlerinin karargahına düzenlediği balistik füzeli saldırıda 6 kişi ..
Bakan Gürlek sanılıyordu, ama bakın kim çıktı? Ekmek Teknesi’nde oynamıştı
Gündem

Bakan Gürlek sanılıyordu, ama bakın kim çıktı? Ekmek Teknesi’nde oynamıştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bir mülakatında ‘Ekmek Teknesi’nin bir bölümünde oynadım’ şeklindeki nostaljik açıklaması, sosyal medyadaki ‘et..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23