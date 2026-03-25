Türkiye gizli silahını apar topar devreye soktu! 135 milyar dolarlık devasa altın rezerviyle sahaya iniyoruz
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İran ve İsrail arasındaki savaşın piyasalarda yarattığı dalgalanmaya karşı tarihi bir savunma mekanizmasını devreye alıyor. Son on yılda agresif şekilde biriktirilen ve 135 milyar dolara ulaşan devasa altın rezervleri, Türk Lirası'nı korumak amacıyla Londra piyasasında stratejik takas işlemlerinde kullanılacak. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın bu hamlesiyle lojistik engel tanımadan doğrudan döviz müdahalesi yapabilecek güce ulaştığını vurguluyor.