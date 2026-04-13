Baykar'ın rakibi olarak gösteriliyordu! Olmayacak şey oldu: Savunma devi iflas ediyor
Baykar'ın rakibi olarak gösteriliyordu! Olmayacak şey oldu: Savunma devi iflas ediyor

İnsansız hava araçları üretimi noktasında öne çıkan firmalardan birisi olan ve 'Baykar'ın rakibi' diye lanse edilen ünlü savunma şirketi iflas ediyor.

Savunma sanayisinde dengeleri değiştiren gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’nin İHA alanındaki yükselişi sürerken, en büyük rakiplerden biri olarak gösterilen Rus şirket ağır bir krizle karşı karşıya kaldı.

Dünya insansız hava aracı pazarında Baykar’ın önemli rakipleri arasında yer alan Rusya merkezli Kronstadt, son dönemde yaşadığı gelişmelerle birlikte iflasın eşiğine sürüklendi.

Bayraktar TB2’ye muadil olarak geliştirilen “Orion” tipi droneların üreticisi olan şirket, Mart 2026’da yapılan mahkeme başvurusuyla resmi olarak iflas sürecine girdi. Şirket hakkında son bir yıl içinde toplam değeri 28 milyon euroyu bulan 154 dava açıldığı bildirildi.

Kronstadt’ın yaşadığı krizde en kritik gelişmelerden biri Ukrayna savaşı oldu. Moskova bölgesindeki Dubna’da bulunan üretim tesisleri, Mayıs 2025’te Ukrayna’ya ait kamikaze dronelar tarafından hedef alındı.

Saldırı sonrası üretim kapasitesinde ciddi kayıplar yaşanırken, uluslararası yaptırımlar nedeniyle şirketin teknolojiye erişimi de büyük ölçüde kısıtlandı.

Ekonomik sıkıntılar da şirketin çöküşünü hızlandırdı. 2022 yılında stratejik yatırımcısı AFK Sistema’nın yaptırımlar nedeniyle projeden çekilmesi, finansman krizini derinleştirdi. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Kronstadt, yalnızca küresel pazarda değil, iç pazarda da tutunmakta zorlanırken tasfiye edilme riskiyle karşı karşıya kaldı.

