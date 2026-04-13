Hindistan kararı Türkiye'nin başına bela olabilir! 'Büyük risk' diyerek duyurdu

2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin veriler, üretimde sınırlı bir gerilemeye işaret etti. Türkiye’nin toplam otomotiv üretimi yılın ilk üç ayında yüzde 7 azaldı. Bu düşüşte, yeni yatırım sürecindeki bir üreticinin faaliyetlerini geçici olarak azaltmasının etkili olduğunu belirten Eroldu, ocak ayının geleneksel olarak zayıf geçmesi ve ilk çeyreğe özgü dinamiklerin de üretimi aşağı yönlü etkilediğini ifade etti. İhracat adetlerinde de düşüş görülürken, daha yüksek katma değerli araçların etkisiyle ihracat gelirinin yüzde 3 arttığı kaydedildi. Alt segmentlerde üretim daralmasının özellikle otomobil grubunda yoğunlaştığı, buna karşın ağır ticari araçlarda olumlu seyrin sürdüğü belirtildi.