Bağırsak sağlığını tehdit eden baharın gizli tehlikeleri: İşte onlar alarm belirtileri...

Uzmanlar, özellikle alerjik bünyeli kişilerin yaşam kalitesini azaltan bu sürecin, kalp-damar sorunlarına da neden olabileceğini vurguluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, baharın vücut üzerindeki etkilerini ve alınması gereken önlemleri sıraladı.İlkbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarından astıma, mide-bağırsak sorunlarından depresyona kadar birçok hastalık görülüyor. Metabolizmadaki değişiklikler bahar yorgunluğuna yol açabiliyor. Sıcaklık, barometrik ve hidrometrik değişiklikler, havada artan negatif iyonlar ve polenler bedensel ve ruhsal problemleri tetikleyebiliyor. Polenlerin yoğun olduğu mayıs ayı, kalp krizinin en sık olduğu dönemlerden biridir.