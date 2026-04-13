Türkiye'yi dinlemeyip arka planda kuyusunu kazıyordu! Özür dileyen Talabani'den beklenmedik 'Erdoğan' çıkışı geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'yi dinlemeyip arka planda kuyusunu kazıyordu! Özür dileyen Talabani'den beklenmedik 'Erdoğan' çıkışı geldi

Son dönemde Türkiye karşıtı adımlara imza atan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Foto - Türkiye'yi dinlemeyip arka planda kuyusunu kazıyordu! Özür dileyen Talabani'den beklenmedik 'Erdoğan' çıkışı geldi

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, Irak'ta kurulacak hükümete ve bölgedeki gelişmelere ilişkin mesajında, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için gösterdiği çabadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye’ye teşekkür etti.

Foto - Türkiye'yi dinlemeyip arka planda kuyusunu kazıyordu! Özür dileyen Talabani'den beklenmedik 'Erdoğan' çıkışı geldi

Talabani, Irak’ta kurulacak hükümete ve bölgesel gelişmelere ilişkin video mesaj yayımladı.

Foto - Türkiye'yi dinlemeyip arka planda kuyusunu kazıyordu! Özür dileyen Talabani'den beklenmedik 'Erdoğan' çıkışı geldi

Konuşmasına, bölgedeki son gelişmelerden etkilenen komşu ülkelerden özür dileyerek başlayan Talabani, "Irak topraklarından saldırıya uğrayan tüm komşu Arap ülkelerinden içtenlikle özür dilemek istiyorum. Size en derin taziyelerimizi sunuyoruz ve bu eylemlerden dolayı utanç duyuyoruz." dedi.

Foto - Türkiye'yi dinlemeyip arka planda kuyusunu kazıyordu! Özür dileyen Talabani'den beklenmedik 'Erdoğan' çıkışı geldi

Talabani, Irak’ta kurulması beklenen hükümete ilişkin, "Irak yeni bir hükümet kurma sürecindedir. Hasar görmüş, ancak yıkılmamış köprüleri onaracak yeni bir hükümet. Silahların yalnızca Irak hükümetinin elinde olmasını sağlayacak yeni bir hükümet." ifadelerini kullandı.

Foto - Türkiye'yi dinlemeyip arka planda kuyusunu kazıyordu! Özür dileyen Talabani'den beklenmedik 'Erdoğan' çıkışı geldi

Yeni kurulacak hükümetin vizyonuna ilişkin konuşan Talabani, "halkın hakları için mücadele edecek, Irak'ı savaştan ve kan dökülmesinden uzak tutacak, Irak'ı barış, birlik ve refaha taşıyacak bağımsız, vatansever bir hükümet" kuracakları değerlendirmesinde bulundu. Talabani, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle bölgede oluşan gerilimi azaltmaya yönelik uluslararası çabaları takdir ettiğini ifade ederek, "İki büyük gücü müzakere ve ateşkese teşvik eden Pakistan hükümetine teşekkür ediyorum. Bu ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesini diliyorum." dedi.

Foto - Türkiye'yi dinlemeyip arka planda kuyusunu kazıyordu! Özür dileyen Talabani'den beklenmedik 'Erdoğan' çıkışı geldi

Süreci müzakere noktasına getiren ülkelere de dikkati çeken Talabani, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ayrıca, gerilimi azaltmak ve süreci müzakere noktasına getirmek için perde arkasında çalışan tüm Avrupa ülkelerine, tüm Arap ülkelerine, Büyük Britanya'ya ve özellikle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

Yorumlar

Asım keskin

Mayın eşşeği

Hamdi

Kesmek istediğin bileği öpeceksin taktiği
