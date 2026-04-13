Altın haftaya düşüşle başladı!
Güçlenen dolar ve 100 doların üzerine çıkan petrol fiyatları altın üzerinde baskı oluşturdu.
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Güçlenen dolar ve artan petrol fiyatları, değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.
ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası enerji piyasalarında yaşanan sert yükseliş, enflasyon endişelerini artırdı. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.
Spot altın yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.718,98 dolara gerilerken, seansın erken saatlerinde 7 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD’de Haziran vadeli altın kontratları ise yüzde 1 kayıpla 4.742 dolara indi.
Güncel altın satış fiyatları Gram altın satış fiyatı: 6.783,64 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.435,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 22.801,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 44.733,94 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.431,00 TL
Doların yüzde 0,4 değer kazanması ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması, altın fiyatlarındaki düşüşte belirleyici oldu. Artan enerji fiyatları, enflasyonu yukarı çekerken yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Piyasalar, bu yıl içinde Fed’in faiz indirme ihtimalini oldukça düşük görmeye başladı. Yüksek enflasyon normalde altının güvenli liman özelliğini desteklese de, artan faiz beklentileri faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Güçlü dolar da altını diğer para birimleri karşısında daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor. Diğer değerli metallerde ise düşüş eğilimi öne çıktı. Spot gümüş yüzde 2,2 kayıpla 74,23 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 düşüşle 2.034,95 dolara indi. Paladyum ise yüzde 1 artışla 1.535,77 dolara yükseldi.
