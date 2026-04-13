Altın haftaya düşüşle başladı!

Doların yüzde 0,4 değer kazanması ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması, altın fiyatlarındaki düşüşte belirleyici oldu. Artan enerji fiyatları, enflasyonu yukarı çekerken yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Piyasalar, bu yıl içinde Fed’in faiz indirme ihtimalini oldukça düşük görmeye başladı. Yüksek enflasyon normalde altının güvenli liman özelliğini desteklese de, artan faiz beklentileri faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Güçlü dolar da altını diğer para birimleri karşısında daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor. Diğer değerli metallerde ise düşüş eğilimi öne çıktı. Spot gümüş yüzde 2,2 kayıpla 74,23 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 düşüşle 2.034,95 dolara indi. Paladyum ise yüzde 1 artışla 1.535,77 dolara yükseldi.