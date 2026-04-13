  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dolar ve euro bu gün ne kadar? İşte güncel rakamlar Otomotiv sektöründe yön değişimi! İhracat değeri yükselişte, üretim düşüşte! Yargıtay'dan emsal nafaka kararı: Hukuka aykırı bulundu! Kağıt havluyla siliyorsanız dikkat! Siz siz olun bu yüzeylerde kağıt havlu kullanmayın Cyprus Mail'den gündeme oturan itiraf: Sorun Türkiye değil, asıl sorun bizim liderimiz Hindistan kararı Türkiye'nin başına bela olabilir! 'Büyük risk' diyerek duyurdu Bağırsak sağlığını tehdit eden baharın gizli tehlikeleri: İşte onlar alarm belirtileri... Türkiye'yi dinlemeyip arka planda kuyusunu kazıyordu! Özür dileyen Talabani'den beklenmedik 'Erdoğan' çıkışı geldi Hava 8 derece birden ısınıyor!
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Cyprus Mail'den gündeme oturan itiraf: Sorun Türkiye değil, asıl sorun bizim liderimiz
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cyprus Mail, bölgedeki sorunun çözümündeki asıl engelin Türkiye olmadığını belirterek, "Engel Nikos Hristodulidis" diye yazdı.

#1
Cyprus Mail gazetesinde yayımlanan bir görüş yazısında Kıbrıs sorunu çözüm süreci değerlendirilerek, “Engel artık Türkiye değil, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’tir.” görüşü ortaya kondu.

#2
Dün yayımlanan görüş yazısında, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis’in kısa bir süre önce “AB'nin, Kıbrıs sorununun çözüm anahtarını elinde bulunduran Türkiye'ye çözümün faydalarını gösterecek araçlara sahip olduğu, Ankara'nın ancak bir çözümün çıkarlarının çözümsüzlüğün çıkarlarından daha ağır bastığında harekete geçeceği” yönündeki açıklaması anımsatıldı.

#3
Cyprus Mail makalesİnde, Hristodulidis’in bu söylediklerinin “doğru olabileceği” ancak Hristodulidis’in bu durumu bir bahaneye dönüştürerek, harekete geçmek yerine sorumluluğu AB’ye yüklediği ifade edildi.

#4
Makalede, Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs sorununa ilişkin yeni kararının, Rum Yönetimi liderinin izlemesi gereken yolu ortaya koyduğu görüşü savunularak, kararda, Türkiye’ye Maraş, iki devletli çözüm ve Türk askerinin varlığı konusunda bazı eleştiriler yöneltildiği; ancak Tufan Erhürman hakkında olumlu ifadeler kullanıldığı ve Türkiye’nin Avrupa geleceğine vurgu yapıldığı kaydedildi.Kararda ayrıca, Türkiye’nin stratejik rolü ve NATO’daki kilit rolü ile uluslararası çatışmalardaki arabuluculuk katkısının takdir edildiğine de dikkat çekildi. Taslakta, “özel ilişki” çerçevesinde Türkiye ile “güvenlik ve savunma alanında” iş birliğinin güçlendirilmesinin teşvik edildiği, mevcut Avrupa savunma programlarında AB-Türkiye iş birliğine ilişkin ifadenin korunduğu da belirtildi. Makalede, taslakta AP’nin güncellenmiş bir gümrük birliğini desteklemeye hazır olduğuna da işaret edildi.

#5
Yazıda, Avrupa Birliği’nin, Crans-Montana sürecine dönüşü desteklemeye hazır olduğu ancak, ancak bunun Türkiye ile iş birliği çerçevesinde gerçekleşeceği vurgulanarak, “AB, Türkiye ile iş birliği köprüleri kurarken, bu iş birliği köprüleri kurmayan kim? sorusu yöneltildi.

#6
Doğu Akdeniz’deki doğal gaz kaynaklarının Kıbrıs sorunun çözümünde “kilit rol” oynayabileceği belirtilen makalede, “Hristodulidis’in Mısır ile doğal gaz alanında iş birlikleri yaparak bu stratejik potansiyelini devre dışı bırakmaya çalıştığı” belirtildi.

#7
Yazıda, “Eğer Avrupa Türkiye ile köprüler kuruyorsa ve Ankara da bundan fayda sağlamaya çalışıyorsa, gerçek engel artık Türkiye’nin ne istediği değil. Gerçek engel, Nikos Hristodulidis’tir.” değerlendirmesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya duyurdu: Türkiye 8 günlük bir indirim yaptı
Ekonomi

Rusya duyurdu: Türkiye 8 günlük bir indirim yaptı

Geçtiğimiz yıl Rusya’dan Türkiye’ye yaşanan yoğun turist akınının bu yıl da süreceği tahmin ediliyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR),..
Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı
Sosyal Medya

Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı

Uzun yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde doktorluk yapan Mehmet Özen, mesleki kariyerini Türkiye’de sürdürme kararı almasının ard..
Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail ordusuna ait hedefleri vurduk
Dünya

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail ordusuna ait hedefleri vurduk

Hizbullah, İsrail ordusu noktalarına gün içinde İHA ve roketlerle 34 saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Türkiye'den İsrail'e "Erdoğan" tepkisi
Gündem

Türkiye'den İsrail'e "Erdoğan" tepkisi

Terör devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.
Ünlülerin uğrak yerine polis baskını! Giriş çıkışlar kapatıldı
Gündem

Ünlülerin uğrak yerine polis baskını! Giriş çıkışlar kapatıldı

İstanbul Bebek'te bulunan Lucca isimli ahlaksızlığın inine narkotik polisleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ünlü isimlerin uğrak yeri ola..
CHP’li başkanlar boşuna 3’er 4’er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu
Gündem

CHP’li başkanlar boşuna 3’er 4’er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024 yılında Manisa'da Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile beraber hunharca mesir macunu dağıttığı gör..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23