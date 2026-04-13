Cyprus Mail'den gündeme oturan itiraf: Sorun Türkiye değil, asıl sorun bizim liderimiz

Makalede, Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs sorununa ilişkin yeni kararının, Rum Yönetimi liderinin izlemesi gereken yolu ortaya koyduğu görüşü savunularak, kararda, Türkiye’ye Maraş, iki devletli çözüm ve Türk askerinin varlığı konusunda bazı eleştiriler yöneltildiği; ancak Tufan Erhürman hakkında olumlu ifadeler kullanıldığı ve Türkiye’nin Avrupa geleceğine vurgu yapıldığı kaydedildi.Kararda ayrıca, Türkiye’nin stratejik rolü ve NATO’daki kilit rolü ile uluslararası çatışmalardaki arabuluculuk katkısının takdir edildiğine de dikkat çekildi. Taslakta, “özel ilişki” çerçevesinde Türkiye ile “güvenlik ve savunma alanında” iş birliğinin güçlendirilmesinin teşvik edildiği, mevcut Avrupa savunma programlarında AB-Türkiye iş birliğine ilişkin ifadenin korunduğu da belirtildi. Makalede, taslakta AP’nin güncellenmiş bir gümrük birliğini desteklemeye hazır olduğuna da işaret edildi.