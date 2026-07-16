Baykar'ın rakibi kabusu yaşadı: Çöp olunca acil program değişikliğine gidildi

Her bir MQ-9 Reaper'ın yaklaşık 30 milyon dolara mal olduğunu belirten askeri planlamacılar, modern hava savunma sistemleriyle donatılmış rakiplere karşı yalnızca bu kadar pahalı platformlara güvenmenin giderek zorlaştığını vurguladı. Mevcut stratejinin değişmesi gerektiğini anlatan DIU yetkilileri, "ABD ordusunun düşük yoğunluklu, yüksek değerli uçaklara olan bağımlılığı, katmanlı ve giderek daha uygun fiyatlı hava savunma ağlarıyla karşı karşıya kalındığında artık sürdürülebilir değil. Gelecekteki çatışmalar, düşman savunmalarını sadece sayıca üstünlük sağlayarak alt edebilecek çok sayıda düşük maliyetli insansız hava aracı gerektirebilir." ifadelerini kullandı.