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Baykar'ın rakibi kabusu yaşadı: Çöp olunca acil program değişikliğine gidildi

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Baykar'ın rakibi kabusu yaşadı: Çöp olunca acil program değişikliğine gidildi

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı'nın rakipleri arasında gösterilen MQ-9A Reaper insansız hava araçlarının savaş sahasında başarısız olması sonrası yeni karar alındı.

#1
Foto - Baykar'ın rakibi kabusu yaşadı: Çöp olunca acil program değişikliğine gidildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), modern savaş alanlarında askeri yaklaşımını köklü bir şekilde değiştirerek, yüksek maliyetli MQ-9A Reaper insansız hava araçlarının görevlerini üstlenebilecek yeni nesil düşük maliyetli savaş dronları arayışına girdi.

#2
Foto - Baykar'ın rakibi kabusu yaşadı: Çöp olunca acil program değişikliğine gidildi

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin ucuz maliyetli balistik füze üretimine de yoğunlaştığı ortaya çıkmıştı.

#3
Foto - Baykar'ın rakibi kabusu yaşadı: Çöp olunca acil program değişikliğine gidildi

Bu kapsamda Pentagon'un Savunma İnovasyon Birimi (DIU), MQ-9A Reaper'dan önemli ölçüde daha ucuz, uzun menzilli insansız hava aracı geliştirmek üzere savunma şirketlerini Kitlesel Modüler Uçak (MMA) girişimine davet etti. Uzun hizmet ömrü için tasarlanmış geleneksel askeri platformların aksine yeni nesil dronların yapısına dikkat çeken DIU yetkilileri, "Bu dronların 'kayıp edilebilir' olması bekleniyor. Savaşta bazılarının kaybedilmesi operasyonel olarak kabul edilebilir düzeydedir." dedi.

#4
Foto - Baykar'ın rakibi kabusu yaşadı: Çöp olunca acil program değişikliğine gidildi

Söz konusu girişimin, son çatışmalarda yüksek değerli dronların savunmasız kalmasının ardından gelmesi dikkati çekti. Raporlara göre ABD, İran'a karşı yürüttüğü operasyonlar sırasında düzinelerce MQ-9 Reaper kaybederek yaklaşık 1 milyar dolarlık zarara uğradı.

#5
Foto - Baykar'ın rakibi kabusu yaşadı: Çöp olunca acil program değişikliğine gidildi

Her bir MQ-9 Reaper'ın yaklaşık 30 milyon dolara mal olduğunu belirten askeri planlamacılar, modern hava savunma sistemleriyle donatılmış rakiplere karşı yalnızca bu kadar pahalı platformlara güvenmenin giderek zorlaştığını vurguladı. Mevcut stratejinin değişmesi gerektiğini anlatan DIU yetkilileri, "ABD ordusunun düşük yoğunluklu, yüksek değerli uçaklara olan bağımlılığı, katmanlı ve giderek daha uygun fiyatlı hava savunma ağlarıyla karşı karşıya kalındığında artık sürdürülebilir değil. Gelecekteki çatışmalar, düşman savunmalarını sadece sayıca üstünlük sağlayarak alt edebilecek çok sayıda düşük maliyetli insansız hava aracı gerektirebilir." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Baykar'ın rakibi kabusu yaşadı: Çöp olunca acil program değişikliğine gidildi

Müşterek Kuvvetler'in hava sahasında esnek, hızlı tepki veren ve riske dayanıklı seçenekler aradığını belirten yetkililer, seri üretim modüler uçakların uzun menzilli yük teslimatı yapabilen platformlar olarak tasarlandığını kaydetti. Ajansın raporunda, "MMA'nın, bugün MQ-9A'nın gerçekleştirdiği görevleri yerine getirmek için Tam Hareketli Video (FMV) sensörleri de dahil olmak üzere çeşitli yüklerle donatılabilme özelliğini koruması çok önemlidir." denildi.

#7
Foto - Baykar'ın rakibi kabusu yaşadı: Çöp olunca acil program değişikliğine gidildi

Önerilen modüler uçakların MQ-9 Reaper'ın tüm yeteneklerinin yerini almasa da istihbarat, gözetleme, keşif ve hassas vuruş görevlerinin çoğunu yerine getirebileceği belirtiliyor. Pentagon'un modüler tasarım talebine dikkat çeken askeri yetkililer, "Operatörler, görev gereksinimlerine bağlı olarak sensörleri, iletişim ekipmanlarını veya silahları hızlı bir şekilde değiştirebilecek. Az sayıda gelişmiş insansız hava aracına büyük yatırımlar yapmak yerine, operasyonel yetenekleri önemli ölçüde etkilemeden savaş alanı kayıplarını karşılayabilecek daha büyük filolar oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

#8
Foto - Baykar'ın rakibi kabusu yaşadı: Çöp olunca acil program değişikliğine gidildi

Son savaşlarda ucuz insansız sistemlerin artan önemine vurgu yapılan raporda, Ukrayna'nın düşük maliyetli dron ve gezici mühimmat kullanımının, rakipleri pahalı önleyici füzeler harcamaya zorladığı hatırlatıldı. Bu eğilimin gelecekteki çatışmalarda daha da belirginleşeceğine inanan askeri planlamacılar, ucuz insansız hava araçlarından oluşan sürülerin düşman savunmasını zorlaştırarak daha büyük operasyonları verimli bir şekilde destekleyeceğini bildirdi.

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