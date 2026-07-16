Baykar'ın rakibi kabusu yaşadı: Çöp olunca acil program değişikliğine gidildi

Önerilen modüler uçakların MQ-9 Reaper'ın tüm yeteneklerinin yerini almasa da istihbarat, gözetleme, keşif ve hassas vuruş görevlerinin çoğunu yerine getirebileceği belirtiliyor. Pentagon'un modüler tasarım talebine dikkat çeken askeri yetkililer, "Operatörler, görev gereksinimlerine bağlı olarak sensörleri, iletişim ekipmanlarını veya silahları hızlı bir şekilde değiştirebilecek. Az sayıda gelişmiş insansız hava aracına büyük yatırımlar yapmak yerine, operasyonel yetenekleri önemli ölçüde etkilemeden savaş alanı kayıplarını karşılayabilecek daha büyük filolar oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.