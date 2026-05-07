Yeniakit Publisher
Baykar'dan 3 ülkeyle büyük anlaşma: Haluk Bayraktar 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SAHA İstanbul'da dev savunma anlaşmaları yapılmaya devam ediliyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 3 ülkeyle dev işbirliğini resmen açıkladı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İtalyan Gruppo Esea şirketiyle imzaladıkları anlaşmanın, geliştirdikleri insansız hava aracı teknolojilerinin seri imalat hatlarının kurulmasına yönelik bir anlaşma olduğunu belirterek, "Böylelikle bu teknolojilerin daha yüksek adetli, daha maliyet etkin ve daha standardize bir şekilde üretilmesini destekleyecek bir robotik üretim hattı olacak." dedi.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA 2026'da, Türk savunma sanayisi şirketleri çeşitli anlaşmalar imzalıyor. Bu kapsamda Baykar, İtalyan Gruppo Esea şirketiyle robotik çözümlerle otomasyonlu montaj hattı sözleşmesi imzaladı. Sözleşmede imzalar Haluk Bayraktar ve Gruppo Esea Üst Yöneticisi (CEO) Alessandro Liberatore tarafından atıldı.

Bayraktar, törendeki konuşmasında, Gruppo Esea ile yaptıkları anlaşmanın geliştirdikleri insansız hava aracı teknolojilerinin seri imalat hatlarının kurulmasına yönelik bir anlaşma olduğunu belirterek, "Böylelikle bu teknolojilerin daha yüksek adetli, daha maliyet etkin ve daha standardize bir şekilde üretilmesini destekleyecek bir robotik üretim hattı olacak. Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Liberatore de böyle önemli bir alanda Baykar'ın stratejik ortağı olmaktan gurur duyduklarını belirterek, bu sözleşmenin aynı zamanda Türkiye ve İtalya arasındaki işbirliğinin de bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Baykar ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group ile sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşme AL TARIQ hassas güdümlü mühimmatının Bayraktar AKINCI'ya entegrasyonunu kapsıyor. Sözleşmeye ilişkin imzalar Haluk Bayraktar ve EDGE Group CEO'su Hamad Al Marar tarafından atıldı. Bir diğer mutabakat anlaşması ise Baykar ile Fransız Safran Electronics and Defense şirketi arasında havacılık elektroniği ve elektronik çözümlerinde stratejik işbirliğine ilişkin imzalandı. Anlaşma, Haluk Bayraktar ve Safran Electronics and Defense Genel Müdür Yardımcısı Alexandre Ziegler'in imzalarıyla hayata geçti.

