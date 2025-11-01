Baykar üretime hazırlanıyordu! 32 tane F-35 için görüşmelere başladılar

Yabancı basında yer alan habere göre, stratejik olarak, F-35 tedarikinin ABD ortaklığına uzun vadeli bir bağlılığın göstergesi olacak ve Eurofighter Typhoon'larını modernize eden ve Fransız-Alman Geleceğin Savaş Hava Sistemi programına katılan İspanya'yı da içeren bölgesel dengeyi etkileyebilir. Analistler, Fas'ın beşinci nesil uçakları benimsemesinin, komşu ülkeleri kendi kuvvet yapılarını yeniden değerlendirmeye sevk edebileceğini öngörüyor. Fas'ın savunma bütçesi 2025'te 13,32 milyar dolara yükselirken, Cezayir'in savunma bütçesi, zıt stratejik öncelikleri yansıtarak 25,1 milyar dolara yükseldi. Teslimat için resmi bir takvim açıklanmamış olsa da, devam eden müzakereler, Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 2035 civarında ilk F-35 operasyonel hazırlığına ulaşabileceğini gösteriyor.