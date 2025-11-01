Baykar üretime hazırlanıyordu! 32 tane F-35 için görüşmelere başladılar

Bu görüşmeler, Cezayir ile Batı Sahra konusunda gerginliğin arttığı ve Cezayir'in Su-34 ve Su-35 uçaklarının yanı sıra 14 adet Su-57 Felon gizli savaş uçağı için bir sözleşme imzaladığı sırada gerçekleşti. Fas'ın amacı bölgesel eşitliği korumak ve Cezayir'in teknolojik modernizasyonunu dengelemek olarak yorumlandı. Analistler, F-35 müzakerelerini, ABD-İsrail-Fas savunma koordinasyonu için kanallar açan İbrahim Anlaşmaları normalleşmesinin bir uzantısı olarak görüyor. Planlanan satın alma, eğer tamamlanırsa, Fas'ı Batı savunma ağına daha sıkı bir şekilde bağlayacak ve hava gücü mimarisini birlikte çalışabilirlik ve ortak operasyonlar için NATO standartlarıyla uyumlu hale getirecektir.