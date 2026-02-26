Rusya Türkiye'den gördü, hemen uygulamaya koydu

Kursk Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler sadece dron uçurmayı değil, aynı zamanda bu cihazların teknik donanımlarını, sinyal sistemlerini ve savaş alanındaki taktiksel kullanımlarını da öğrenecek. Türkiye’de halihazırda uygulanan; Lise düzeyinde İHA atölyeleri, Üniversite onaylı sertifikalı pilotluk eğitimleri, Deneyap Atölyeleri ile çocuk yaştan başlayan yazılım ve robotik dersleri, Rusya için "gecikmiş bir adaptasyon" olarak değerlendiriliyor.