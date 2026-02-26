Rusya Türkiye'den gördü, hemen uygulamaya koydu
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinde müfredata “Savaş Dronu Pilotluğu” dersini eklemesi, insansız sistemlerin savaş sahasındaki belirleyici rolünün eğitim politikalarına yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Baykar tarafından geliştirilenBayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna savaşındaki performansının ardından Türkiye’nin Milli Teknoloji hamlesi çerçevesinde attığı erken adımların, bu alanda proaktif bir model oluşturduğuna dikkat çekiyor.