Rusya Türkiye'den gördü, hemen uygulamaya koydu
Rusya Türkiye'den gördü, hemen uygulamaya koydu

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinde müfredata “Savaş Dronu Pilotluğu” dersini eklemesi, insansız sistemlerin savaş sahasındaki belirleyici rolünün eğitim politikalarına yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Baykar tarafından geliştirilenBayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna savaşındaki performansının ardından Türkiye’nin Milli Teknoloji hamlesi çerçevesinde attığı erken adımların, bu alanda proaktif bir model oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Foto - Rusya Türkiye'den gördü, hemen uygulamaya koydu

Odatv'de yer alan habere göre, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki kritik bölgesi Kursk’ta, eğitim sisteminde radikal bir değişikliğe gidildi. Milli eğitim müfredatına doğrudan "savaş dronu pilotluğu" dersleri eklendiği duyuruldu.

Foto - Rusya Türkiye'den gördü, hemen uygulamaya koydu

Bu adım, savunma sanayi teknolojilerini genç yaşta tabana yayan ve insansız hava araçlarını (İHA) atılımına yol açan Türkiye’nin stratejisini akıllara getirdi.

Foto - Rusya Türkiye'den gördü, hemen uygulamaya koydu

Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) iş birliğiyle, özellikle Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde "İnsansız Hava Araçları Teknolojisi" bölümleri açılmış ve müfredata İHA pilotluğu ile bakım dersleri dahil edilmişti.

Foto - Rusya Türkiye'den gördü, hemen uygulamaya koydu

Rusya’nın Kursk gibi çatışma hattına yakın bir bölgede bu adımı atması, Türkiye’nin sivil ve askeri teknolojiyi eğitimle harmanlayan "milli teknoloji hamlesi" modelini hatırlattı.

Foto - Rusya Türkiye'den gördü, hemen uygulamaya koydu

Kursk Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler sadece dron uçurmayı değil, aynı zamanda bu cihazların teknik donanımlarını, sinyal sistemlerini ve savaş alanındaki taktiksel kullanımlarını da öğrenecek. Türkiye’de halihazırda uygulanan; Lise düzeyinde İHA atölyeleri, Üniversite onaylı sertifikalı pilotluk eğitimleri, Deneyap Atölyeleri ile çocuk yaştan başlayan yazılım ve robotik dersleri, Rusya için "gecikmiş bir adaptasyon" olarak değerlendiriliyor.

