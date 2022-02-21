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Batman'da yürekler ağza geldi

2022-02-21 17:41:05
Batman'da yürekler ağza geldi

Batman'da bir iş merkezinin 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

#1
Foto - Mahatma Gandi Caddesi'nde bulunan 6 katlı iş merkezinin 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahatma Gandi Caddesi'nde bulunan 6 katlı iş merkezinin 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

#3
Foto - Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince binada bulunanlar tahliye edildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince binada bulunanlar tahliye edildi.

#4
Foto - Daha sonra yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Daha sonra yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

#5
Foto - Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın hasara yol açtı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın hasara yol açtı.

#6
Foto - Olay yerinden bir görüntü...

Olay yerinden bir görüntü...

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