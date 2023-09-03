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Dünya
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Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

2023-09-03 21:15:16
Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

Batı Trakya'da Gümülcine yakınlarında bulunan Narlıköy'deki Türk mezarlığına saldırı düzenlendi.

#1
Foto - Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırıda yaklaşık 20 mezar taşına zarar verildi.

#2
Foto - Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

Mezarlığı ziyaret edenlerin fark ettiği saldırıyla ilgili yerel makamlar bilgilendirildi.

#3
Foto - Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

Mezarlığı ziyaret eden Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümülcine-Narlıköy'de soydaşlarımıza ait mezarlıkta yirmi kadar mezar meçhul kişiler tarafından tahrip edilmiştir.

#4
Foto - Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

Polise intikal eden olayda failler bulunur, inşallah gerekli ceza verilir." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisince yayımlanan açıklamada da suçluların, bir an önce yetkililer tarafından bulunup, adalet önünde hesap vermeleri talep edildi.

#6
Foto - Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

#7
Foto - Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

#8
Foto - Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

#9
Foto - Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

#10
Foto - Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

#11
Foto - Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

#12
Foto - Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

#13
Foto - Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

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