Batı Avrupa'nın İslam medeniyetine ev sahipliği yapan tek başkenti: Madrid

Madrid'in isminin kökenlerinin de Endülüs İslam döneminden kaldığını ve İspanyollar dahil bunu çok az kişinin bildiğini vurgulayan Daniel Gil, "Madrid'in Arapça ismi Mayrit'tir. Aslında Mayrit'in de Arapçada açık bir karşılığı yok. Bununla ilgili farklı tezler var. Arapça nehir yatağı kelimesine benzerliği ve Latincede bolluk anlamına gelen 'yit' ile, çok fazla suyun birleştiği yer anlamında kullanıldığı, Kuzey Afrika'daki Berberilerin olduğu Mağrip bölgesinin adını çağrıştırdığı, Latincesi (matrice) Arapçası (magrit) olan kök kelimesinden türetildiği söyleniyor." dedi. Madrid'in Müslüman geçmişinin günümüzde bilinmemesi ve kalıntılarının toprak altında olmasını da her zaman sorguladıklarını anlatan Daniel Gil, sözlerine şöyle devam etti: "Müslüman Madrid döneminden günümüzde çok az kalıntı var. Bunun en önemli nedeni 16. yüzyılda, o dönemdeki imparatorluğun başkentinin Madrid olması ve Madrid'in İslam karşısında Hristiyanlığın savunucusu olarak gösterilmesi. Madrid'in aynı zamanda Protestan reformunun, Amerika'daki sömürgeciliğin, Pagan toplumlarının karşısında duran bir şehir özelliği vardı. Sembolik değeri çok yüksek olan bir başkentin, İslam kökenlerine sahip olması garip geliyordu. O yüzden 16. ve özellikle 17. yüzyılda Madrid'in tüm Orta Çağ geçmişi yok edildi." "Gırnata ya da Kurtuba'da halen günümüzde yapılan birçok kazıda Endülüs İslam dönemine ait yapılar, malzemeler bulunuyor. Bunun benzeri Madrid'de olmalı. Öyle değil mi?" sorusuna ise İspanyol profesör, "Elbette. Bu oldukça net bir şey ama Madrid'in İslami geçmişine yönelik sistematik bir kazı çalışması asla yapılmadı." cevabını verdi.