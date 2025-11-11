Bataklıktan çıkış yolu var: Kumar bir sonuç değil bir tercihtir

"Bunun kararını almak zor oluyor ama bu kararı aldıktan sonra açıklamak, açıkladıktan sonraki süreçle beraber hayatımın değişmeye başladığını hissettim. Tabii ki zor bir süreç ama aileme, arkadaşlarıma açıklarken benim bir dayanağım vardı. 'Bakın bu sefer tedavi oluyorum. Ben bir sürece başladım, en azından mental anlamda bana destek olmanızı bekliyorum' açıklamasını yapabildim. Yanımda olmasalar da başaracağıma inancım vardı. Ben bir kuyudaydım yani kuyuya düşmüştüm. 'Bir el var, o da Yeşilay. Bakalım o beni çıkarabilecek mi?' yorumu vardı hep kafamda. Hep bir 'acaba'lar vardı ama çok şükür ki bugün geldiğimiz noktada huzurluyum, mutluyum. Bir sürecin bittiğini hissedebiliyorum. O eli tuttum, Yeşilay beni o kuyudan çıkardı."