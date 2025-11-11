Bataklıktan çıkış yolu var: Kumar bir sonuç değil bir tercihtir

"Yeşilay'ı hep biliriz ama içine girmek başka oluyor" H.C.Ö, AA muhabirine, maddi olarak bittiği noktada internetten araştırma yaptığı esnada Yeşilay'ın kumar bağımlılığından kurtulmaya yönelik tanıtımlarını gördüğünü söyledi. Yeşilay'ın en mantıklı çözüm olduğuna karar verdiğini belirten H.C.Ö, "Yeşilay'ı küçüklüğümüzden beri hep biliriz ama içine girmek başka oluyor. Buraya gelirken hissettiğiniz duygular, verdiğiniz emek, hepsi üst üste biniyor ve bir yapı inşa ediyorsunuz. Ben kendi adıma öyle tanımlıyorum bunu." dedi. H.C.Ö, buradaki psikolog görüşmelerinden sonra ailesini ve çevresini de bu süreç hakkında bilgilendirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti: