Bataklıktan çıkış yolu var: Kumar bir sonuç değil bir tercihtir

Bataklıktan çıkış yolu var: Kumar bir sonuç değil bir tercihtir

Üniversite yıllarında kumarla tanışan biri kişi, 10 yıl süren bağımlılığından YEDAM (Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezi) sayesinde kurtuldu.

Bursa'da doğup büyüyen 29 yaşındaki H.C.Ö, 2014'te üniversiteye başladığı sene merak sonucu kumar oynamaya başladı. Öğrenciliği boyunca ailesinin verdiği parayla hayatını idame ettiren H.C.Ö, 2018'e kadar azar azar kumar alışkanlığına devam etti. Üniversiteden mezun olduktan sonra market işlettiği 1,5 yıl boyunca kumardan uzak kalan H.C.Ö, bir süre sonra yeniden kumar oynamaya başladı.

Tüm birikimini kaybeden, çektiği kredilerle borç batağına saplanan, bağımlılık yüzünden kız arkadaşından da ayrılan H.C.Ö, çare arayışına girdiği dönemde geçen yıl Yeşilay ile tanıştı. Özel sektörde çalışan H.C.Ö, Bursa YEDAM'da gördüğü tedavi sonrası bağımlılıktan uzak bir hayat sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Yeşilay'ı hep biliriz ama içine girmek başka oluyor" H.C.Ö, AA muhabirine, maddi olarak bittiği noktada internetten araştırma yaptığı esnada Yeşilay'ın kumar bağımlılığından kurtulmaya yönelik tanıtımlarını gördüğünü söyledi. Yeşilay'ın en mantıklı çözüm olduğuna karar verdiğini belirten H.C.Ö, "Yeşilay'ı küçüklüğümüzden beri hep biliriz ama içine girmek başka oluyor. Buraya gelirken hissettiğiniz duygular, verdiğiniz emek, hepsi üst üste biniyor ve bir yapı inşa ediyorsunuz. Ben kendi adıma öyle tanımlıyorum bunu." dedi. H.C.Ö, buradaki psikolog görüşmelerinden sonra ailesini ve çevresini de bu süreç hakkında bilgilendirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun kararını almak zor oluyor ama bu kararı aldıktan sonra açıklamak, açıkladıktan sonraki süreçle beraber hayatımın değişmeye başladığını hissettim. Tabii ki zor bir süreç ama aileme, arkadaşlarıma açıklarken benim bir dayanağım vardı. 'Bakın bu sefer tedavi oluyorum. Ben bir sürece başladım, en azından mental anlamda bana destek olmanızı bekliyorum' açıklamasını yapabildim. Yanımda olmasalar da başaracağıma inancım vardı. Ben bir kuyudaydım yani kuyuya düşmüştüm. 'Bir el var, o da Yeşilay. Bakalım o beni çıkarabilecek mi?' yorumu vardı hep kafamda. Hep bir 'acaba'lar vardı ama çok şükür ki bugün geldiğimiz noktada huzurluyum, mutluyum. Bir sürecin bittiğini hissedebiliyorum. O eli tuttum, Yeşilay beni o kuyudan çıkardı."

"Başvuracak kişi inanmalı" Bu süreçte Yeşilay'da kendisiyle ilgilenenlerin de çok emeği olduğunu aktaran H.C.Ö, 16 aydır bağımlılıktan uzak yaşadığını ve zorlandığı anlarda da o süreci yönetebilmeyi öğrendiğini söyledi. H.C.Ö, YEDAM'da öğrendiği bağımlılıkla mücadele etme yöntemlerinin çok işe yaradığını vurgulayarak, "Artık çok huzurluyum, mutluyum. Kumar aklımdan bile geçmiyor. Çevremde kumar oynayanlar var ama ben hiçbir şekilde düşünmüyorum. Hatta onlara oynamamaları konusunda yönlendirme bile yapıyorum." ifadesini kullandı.

Bağımlılık sorununu çözmenin ilk adımının kabul ile başladığının altını çizen H.C.Ö, sözlerini şöyle tamamladı: "Başvuracak kişi inanmalı. İlk anda olmayabilir. Gerçekten o sürece başladığınızda kendinizi Yeşilay'a teslim edin. Ben gerçekten öyle yaptım. İlk görüşmede çok tedirgindim. Sonra yalan hayatınızdan çıkıyor, hafifliyorsunuz. O yüzden Yeşilay'a gelinmesini yüzde 100 tavsiye ediyorum. Alkol, kumar, uyuşturucu bağımlılığı hiç fark etmez. Burada size bununla başa çıkabilecek yöntemleri aşılamakla beraber psikolojik anlamda da destek oluyorlar. Ben bağımlı olduğumu kabul ettikten sonra zaten bir şeyler değişmeye başladı. Hayatımda yapmadığım aktiviteleri eklemeye başladım çünkü ben bir bağımlı beyindim ve bunun yerini doldurmam lazımdı. Bunu öğreniyorsunuz buraya geldiğinizde."

