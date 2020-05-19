  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk Savunma Sanayiinde devrim gibi projeler! İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bill Gates'in SCAN planı durduruldu! İnsanoğluna bakın ne yapacaklardı

Batağa saplanan ineğinin başından iki gecedir ayrılmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi

TOKİ uygun fiyata ev başvurusu başladı mı? TOKİ ev satışları hangi illerde var?

Khabib Nurmagomedov'a koronavirüs şoku! Açıklama yaptı

Tiyatroya tam gaz devam... İBB'den güldüren anket

15 ile seyahat yasağı 15 gün uzadı! İşte yasağın uygulanacağı iller

Yaşlanmayı hızlandıran besinler açıklandı

için kalan
Yaşam
6
Batağa saplanan ineğinin başından iki gecedir ayrılmıyor

2020-05-19 14:03:21
Batağa saplanan ineğinin başından iki gecedir ayrılmıyor

Hakkari'de ineğinin başından iki gecedir ayrılmayan sahibi, tek geçim kaynağı olan hayvanın kurtarılmasını istiyor.

#1
Foto - Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler Köyü'nde yaşayan Mehmet Emin Atasoy’a ait inek, Nehir Sazlığı yakınlarında otlanırken bataklığa saplandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler Köyü'nde yaşayan Mehmet Emin Atasoy’a ait inek, Nehir Sazlığı yakınlarında otlanırken bataklığa saplandı.

#2
Foto - Akşam saatleri olması nedeniyle bir şey yapamayan Atasoy, sabahı beklemek için ineğinin başından ayrılmadı.

Akşam saatleri olması nedeniyle bir şey yapamayan Atasoy, sabahı beklemek için ineğinin başından ayrılmadı.

#3
Foto - Sabahın ilk ışıklarıyla köyden gelen vatandaşların desteğiyle yapılan çalışmalar sonuç vermeyince, Atasoy ikinci gece de ineğinin yanında kaldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla köyden gelen vatandaşların desteğiyle yapılan çalışmalar sonuç vermeyince, Atasoy ikinci gece de ineğinin yanında kaldı.

#4
Foto - Zor şartlarda yaşadığını belirten Atasoy, “Dün akşam üstüydü, ineğim gelmeyince merak edip hemen aramaya çıktım. Nehir sazlığına doğru gittim. Baktım ineğim, bataklığa saplanmış. Hemen çıkartmak için itelemeye başladım ama bataklık olduğu için çıkmadı. Köyden yardım istedim, sağ olsunlar hepsi geldi yardıma ama maalesef yine çıkartamadık. Her yeri aradık kurtarmak için fakat bataklık olduğu için kimse gelemedi. Şu an çok üzgünüm, bu inek benim evimin tek geçim kaynağıdır. İneğimi yalnız bırakamıyorum, lütfen yetkililer bana yardım etsin.” dedi.

Zor şartlarda yaşadığını belirten Atasoy, “Dün akşam üstüydü, ineğim gelmeyince merak edip hemen aramaya çıktım. Nehir sazlığına doğru gittim. Baktım ineğim, bataklığa saplanmış. Hemen çıkartmak için itelemeye başladım ama bataklık olduğu için çıkmadı. Köyden yardım istedim, sağ olsunlar hepsi geldi yardıma ama maalesef yine çıkartamadık. Her yeri aradık kurtarmak için fakat bataklık olduğu için kimse gelemedi. Şu an çok üzgünüm, bu inek benim evimin tek geçim kaynağıdır. İneğimi yalnız bırakamıyorum, lütfen yetkililer bana yardım etsin.” dedi.

#5
Foto - Amcası için yardım talebinde bulunan Galip Atasoy da “Amcam ineğinin yanında oturmuş ve hayvanı da bataklığa saplanmış durumda. Yardıma geldik, bir türlü çıkarmadık. Amcamı da bir türlü eve götüremedik. ‘İneğim çıkmadan ben gelmem’ diyor. İneğini almış 10 bin liraya, şimdi burada kesersek kasaplar bin lira ancak verir. 10 çocuğu var ve geçimini bu inekle sağlıyor. Büyüklerimizden isteğimiz, amcama yardımda bulunsunlar.” ifadelerini kullandı.

Amcası için yardım talebinde bulunan Galip Atasoy da “Amcam ineğinin yanında oturmuş ve hayvanı da bataklığa saplanmış durumda. Yardıma geldik, bir türlü çıkarmadık. Amcamı da bir türlü eve götüremedik. ‘İneğim çıkmadan ben gelmem’ diyor. İneğini almış 10 bin liraya, şimdi burada kesersek kasaplar bin lira ancak verir. 10 çocuğu var ve geçimini bu inekle sağlıyor. Büyüklerimizden isteğimiz, amcama yardımda bulunsunlar.” ifadelerini kullandı.

Payzın ve Yılmaz'a tepkiler çığ gibi: Tahammülümüz kalmadı
Gündem

Payzın ve Yılmaz'a tepkiler çığ gibi: Tahammülümüz kalmadı

AK Parti tarafından hazırlanan sosyal medyayı kişilik haklarına saygısızlık ve hakaret alanı olmaktan çıkarmayı hedefleyen "Sosyal Medya Eti..
Papaz çözümü su tabancasında buldu
Dünya

Papaz çözümü su tabancasında buldu

ABD’li papaz Timothy Pelc'in, koronavirüs nedeniyle oyuncak su tabancası ile cemaatini uzaktan kutsaması ABD’de gündem oldu.
Mete Yarar’dan sosyal medyayı sallayan SİHA çıkışı
Gündem

Mete Yarar’dan sosyal medyayı sallayan SİHA çıkışı

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, yıllardır terörle mücadele için Türkiye’nin istediği fakat ABD ve diğer müttefiklerin vermediği SİHA açıklaması ..
Köşeye sıkışan Portakal çıkış yolunu arıyor: Bakanlığı Emniyet'e şikayet edecek
Gündem

Köşeye sıkışan Portakal çıkış yolunu arıyor: Bakanlığı Emniyet'e şikayet edecek

Kaçak inşa ettirdiği yapılar deşifre olan FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal kendisini savunmak için bir takım çabalara girişti. Porta..
Yaş çayda ilk alım bugün
Ekonomi

Yaş çayda ilk alım bugün

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaş çay alım kampanyasına bugün başlayacaklarını açıkladı.

Güzel haber geldi: Çifte bayram yaşanabilir
Korona Virüs

Güzel haber geldi: Çifte bayram yaşanabilir

Günlük vaka sayılarının ülkemizde bin 100'e kadar gerilemesi sonrası açıklamalarda bulunan uzmanlar "Alınan son tedbirler zincirin kırılması..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı