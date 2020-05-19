Batağa saplanan ineğinin başından iki gecedir ayrılmıyor

Zor şartlarda yaşadığını belirten Atasoy, “Dün akşam üstüydü, ineğim gelmeyince merak edip hemen aramaya çıktım. Nehir sazlığına doğru gittim. Baktım ineğim, bataklığa saplanmış. Hemen çıkartmak için itelemeye başladım ama bataklık olduğu için çıkmadı. Köyden yardım istedim, sağ olsunlar hepsi geldi yardıma ama maalesef yine çıkartamadık. Her yeri aradık kurtarmak için fakat bataklık olduğu için kimse gelemedi. Şu an çok üzgünüm, bu inek benim evimin tek geçim kaynağıdır. İneğimi yalnız bırakamıyorum, lütfen yetkililer bana yardım etsin.” dedi.