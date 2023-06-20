2023-06-20 21:40:49 Başvuran ailelere tamı tamına 6 bin 95 TL nakit ödenecek! Tek şart var
Bakanlık Sosyal ve Ekonomik Destek yardımlarına devam ediyor! Her aileye 3038 ila 6095 TL arasında destek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 yaş altı çocuğu olan ailelere yönelik Sosyal Ekonomik Destek (SED) adı altında nakit yardım uygulamasını başlatıyor. Her aileye aylık 3.038 TL ile 6.095 TL arasında değişen miktarlarda sosyal yardım parası verilecek. SED yardımı, ailelerin ekonomik durumunu düzeltmeyi ve çocukların eğitim, sağlık ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. SED yardımından faydalanmak için ailenin gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması, 18 yaş altında en az bir çocuğunun bulunması, ailenin sosyal güvencesinin olmaması veya yetersiz olması, mal varlığına sahip olmaması ve suç işlememiş olması gibi şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan aileler başvuruda bulunabilirler.