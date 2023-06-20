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Ekonomi
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Başvuran ailelere tamı tamına 6 bin 95 TL nakit ödenecek! Tek şart var

2023-06-20 21:40:49
Başvuran ailelere tamı tamına 6 bin 95 TL nakit ödenecek! Tek şart var

Bakanlık Sosyal ve Ekonomik Destek yardımlarına devam ediyor! Her aileye 3038 ila 6095 TL arasında destek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 yaş altı çocuğu olan ailelere yönelik Sosyal Ekonomik Destek (SED) adı altında nakit yardım uygulamasını başlatıyor. Her aileye aylık 3.038 TL ile 6.095 TL arasında değişen miktarlarda sosyal yardım parası verilecek. SED yardımı, ailelerin ekonomik durumunu düzeltmeyi ve çocukların eğitim, sağlık ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. SED yardımından faydalanmak için ailenin gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması, 18 yaş altında en az bir çocuğunun bulunması, ailenin sosyal güvencesinin olmaması veya yetersiz olması, mal varlığına sahip olmaması ve suç işlememiş olması gibi şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan aileler başvuruda bulunabilirler.

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Foto - Başvuran ailelere tamı tamına 6 bin 95 TL nakit ödenecek! Tek şart var

SED Yardımı başvurusu için iki seçenek bulunmaktadır: İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen veya dilekçeyle başvuru yapmak, veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunmak mümkündür. Başvuru yapan ailelerin durumları sosyal çalışmacılar tarafından değerlendirilir ve uygun görülen ailelere SED yardımı verilir. SED yardımı her ayın 01-07 tarihleri arasında otomatik olarak PTT veya Ziraat Bankası hesaplarına yatırılır. Yardım süresi 12 ay boyunca devam eder ve her yıl yeniden değerlendirilir. Yardım miktarı çocuk sayısına göre değişir, tek çocuklu ailelere 3.038 TL, iki çocuklu ailelere 4.057 TL, üç çocuklu ailelere 5.076 TL ve dört ve daha fazla çocuklu ailelere 6.095 TL olarak belirlenmiştir. SED yardımından yararlanan aileler diğer sosyal yardım programlarından da faydalanabilirler.

#2
Foto - Başvuran ailelere tamı tamına 6 bin 95 TL nakit ödenecek! Tek şart var

SED hizmeti hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti. SED hizmeti kapsamında çocuk başına verilen ekonomik destek miktarının 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldiğini ifade etti. Bu artışın ailelerin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Göktaş, SED yardımı alan ailelere çocuklarının eğitim, sağlık ve sosyal gelişimi için rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulacağını belirtti. Amacın, aileleri sadece maddi açıdan değil, manevi olarak da desteklemek ve güçlendirmek olduğunu ifade etti. SED yardımı almak için başvuruların İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri'ne şahsen, dilekçeyle veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabileceğini belirtti.

#3
Foto - Başvuran ailelere tamı tamına 6 bin 95 TL nakit ödenecek! Tek şart var

Bu destek programı, ailelerin maddi açıdan zor zamanlarında yanlarında olmayı hedefliyor. Bakanlık, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal yardımlarını artırarak, refah paylaşımının adaletli bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Aile Bakanı, yaptığı açıklamada, programın başvuru sürecinin hızlı ve kolay olduğunu belirtti. Ailelerin başvurularını Aile Bakanlığı'nın belirlediği başvuru merkezlerine yapabileceklerini ifade etti. Başvuru sürecinin tamamlandıktan sonra, başvuran ailelerin durumları incelenecek ve ödeme miktarı belirlenecektir.

#4
Foto - Başvuran ailelere tamı tamına 6 bin 95 TL nakit ödenecek! Tek şart var

Bu destek programı, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Ödemenin nakit olarak yapılması, ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştıracak ve onlara bir nefes alma imkanı sağlayacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu destek programı, sosyal yardımların kapsamını genişletmeye ve ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan destek sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakanlık, dezavantajlı ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek ve toplumda sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdürecektir.

#5
Foto - Başvuran ailelere tamı tamına 6 bin 95 TL nakit ödenecek! Tek şart var

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