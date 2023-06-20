Başvuran ailelere tamı tamına 6 bin 95 TL nakit ödenecek! Tek şart var

SED Yardımı başvurusu için iki seçenek bulunmaktadır: İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen veya dilekçeyle başvuru yapmak, veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunmak mümkündür. Başvuru yapan ailelerin durumları sosyal çalışmacılar tarafından değerlendirilir ve uygun görülen ailelere SED yardımı verilir. SED yardımı her ayın 01-07 tarihleri arasında otomatik olarak PTT veya Ziraat Bankası hesaplarına yatırılır. Yardım süresi 12 ay boyunca devam eder ve her yıl yeniden değerlendirilir. Yardım miktarı çocuk sayısına göre değişir, tek çocuklu ailelere 3.038 TL, iki çocuklu ailelere 4.057 TL, üç çocuklu ailelere 5.076 TL ve dört ve daha fazla çocuklu ailelere 6.095 TL olarak belirlenmiştir. SED yardımından yararlanan aileler diğer sosyal yardım programlarından da faydalanabilirler.