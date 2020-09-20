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‘Başörtüsü’nü istismar eden Bahar Candan'ın ahlaksızlığına büyük tepki!

2020-09-20 07:38:49
‘Başörtüsü’nü istismar eden Bahar Candan'ın ahlaksızlığına büyük tepki!

Acun Ilıcalı’nın ünlüğü ettiği isimlerden olan Bahar Candan’ın sosyal medya hesabından ‘başörtüsü’ ile verdiği ahlaksız poz büyük tepki çekti. İğrenç amaçları için başörtüsünü kullanan Candan’a kullanıcılar "Resmen dalga geçiyor" diyerek tepki gösterdi. Yapımcı Acun Ilıcalı sayesinde ünlü olan isimlerin her geçen gün ortaya çıkan skandallarına bir yenisi daha eklendi. Acun’un kanalı TV8’de yayınlanan sözde moda yarışmasında ünlenen Bahar Candan isimli kişi sosyal medya hesabından ahlaksızca yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti.

#1
Foto - Geçtiğimiz günlerde Hz. Yuşa türbesine giden Bahar Candan,

Geçtiğimiz günlerde Hz. Yuşa türbesine giden Bahar Candan, "Ol der ve olur" notuyla başörtüsü ile arabada bacak bacak üstüne atarak verdiği pozu paylaşması sosyal medyada büyük tepki çekti. Hz. Yuşa türbesine gidip aracında taktığı başörtüsü ile ahlaksız pozlar veren Bahar Candan'ın skandal paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki aldı.

#2
Foto - Dini değerleri iğrenç amaçlarına alet eden Candan’ın ahlaksız paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Candan'ın rezil fotoğrafına

Dini değerleri iğrenç amaçlarına alet eden Candan’ın ahlaksız paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Candan'ın rezil fotoğrafına "Resmen dalga geçiyor" ve "Gündemde kalmak için böyle şeyler yapıyor" yorumları yapıldı.

#3
Foto - Acun Ilıcalı’nın kanalında ünlenen Candan, daha önce de birçok skandal ile gündeme gelmişti. Absürt konuşma tarzı ve tavırlarıyla gençlere rol model olarak sunulan Bahar Candan, geçtiğimiz yıllarda karşısında ayağını sallayarak oturduğunu iddia ettiği bir kadını tekme tokat dövmüş rezalet görüntüler sosyal medyaya düşmüştü.

Acun Ilıcalı’nın kanalında ünlenen Candan, daha önce de birçok skandal ile gündeme gelmişti. Absürt konuşma tarzı ve tavırlarıyla gençlere rol model olarak sunulan Bahar Candan, geçtiğimiz yıllarda karşısında ayağını sallayarak oturduğunu iddia ettiği bir kadını tekme tokat dövmüş rezalet görüntüler sosyal medyaya düşmüştü.

#4
Foto - Sosyal medyada ahlaksız paylaşımları ile bilinen Candan, başka bir skandal paylaşımında kırmızı saten şortu ve üstsüz poz vermişti.

Sosyal medyada ahlaksız paylaşımları ile bilinen Candan, başka bir skandal paylaşımında kırmızı saten şortu ve üstsüz poz vermişti.

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