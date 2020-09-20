‘Başörtüsü’nü istismar eden Bahar Candan'ın ahlaksızlığına büyük tepki!

Acun Ilıcalı’nın ünlüğü ettiği isimlerden olan Bahar Candan’ın sosyal medya hesabından ‘başörtüsü’ ile verdiği ahlaksız poz büyük tepki çekti. İğrenç amaçları için başörtüsünü kullanan Candan’a kullanıcılar "Resmen dalga geçiyor" diyerek tepki gösterdi. Yapımcı Acun Ilıcalı sayesinde ünlü olan isimlerin her geçen gün ortaya çıkan skandallarına bir yenisi daha eklendi. Acun’un kanalı TV8’de yayınlanan sözde moda yarışmasında ünlenen Bahar Candan isimli kişi sosyal medya hesabından ahlaksızca yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti.