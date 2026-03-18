Başlattıkları harekete gençler eşlik etti! Bir vasiyet hayatlarını değiştirdi

Muhammet Ali Hiçdönmez ise, "Bu işe yaklaşık bir yıl önce başladık. Anneannemizin vefatından sonra mezarlığa daha sık gitmeye başladık. Anneannemiz hayattayken mezarlığa gelir, kendi mezar yerini gösterir ve bize çeşitli hikayeler anlatırdı. ‘Mezarımı temiz bırakın' diye sık sık öğüt verirdi. İlk olarak kendi mezarlarımızı temizledik. Daha sonra çevrede bakımsız ve kimsesi olmayan mezarları da temizlemeye başladık. Şimdi ise mezarlıkların genel temizliğini yapıyoruz. Amacımız hem çevreyi temiz tutmak hem de insanlarda farkındalık oluşturmak" dedi.