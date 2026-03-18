Başlattıkları harekete gençler eşlik etti! Bir vasiyet hayatlarını değiştirdi
IHA Giriş Tarihi:

Başlattıkları harekete gençler eşlik etti! Bir vasiyet hayatlarını değiştirdi

Adana’da iki kardeşin anneannelerinin sözünden yola çıkarak başlattığı mezar temizliği, kısa sürede büyüyerek gönüllü gençlerin de katıldığı bir harekete dönüştü.

Foto - Başlattıkları harekete gençler eşlik etti! Bir vasiyet hayatlarını değiştirdi

Adana’da iki kardeş, anneannelerinin “Mezarımı temiz bırakın” sözünün ardından mezarlığa giderek temizlik yapmaya başladı. Zamanla bakımsız mezarları da temizleyen kardeşlerin bu çalışması, çevredeki gençlerin de katılımıyla daha geniş bir farkındalık hareketine dönüştü.

Foto - Başlattıkları harekete gençler eşlik etti! Bir vasiyet hayatlarını değiştirdi

Adana'da yaşayan Hasan Hüseyin (18) ve Muhammet Ali Hiçdönmez (16) isimli kardeşler, geçtiğimiz yıl anneanneleri Elmas Yıldız'ı (80) kaybetti. Anneannelerinin ölümünün ardından her hafta mezarlığa giden kardeşler, mezarı temizlerken bazı mezarların uzun süredir bakımsız kaldığını fark etti. Bunun üzerine yalnızca kendi yakınlarının mezarıyla yetinmeyen kardeşler, çevredeki sahipsiz ve bakımsız mezarları da temizlemeye başladı. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve yapılan çağrılarla çok sayıda gönüllü bu harekete destek verdi. Ramazan Bayramı öncesi Asri Mezarlığı'na giden kardeşler ve 3 gönüllü genç, bakımsız mezarları temizledi.

Foto - Başlattıkları harekete gençler eşlik etti! Bir vasiyet hayatlarını değiştirdi

İHA muhabirine konuşan Hasan Hüseyin Hiçdönmez, "Biz aylardır bu işi yapıyoruz. Asıl amacımız gençlerde farkındalık oluşturmak. Bir grup kurduk ve Adana'da başlayarak Türkiye'nin farklı yerlerindeki gençlerle birlikte mezar temizliği yapmayı planlıyoruz. Projemizi büyütmek ve daha fazla insana ulaşmak istiyoruz" dedi.

Foto - Başlattıkları harekete gençler eşlik etti! Bir vasiyet hayatlarını değiştirdi

Başlangıçta gönüllü olarak sessiz şekilde mezarlık temizliği yaptıklarını anlatan Hasan Hüseyin Hiçdönmez, daha sonra sosyal medyada farkındalık oluşturmak amacıyla videolar paylaşmaya başladıklarını belirterek, "İlk başta video çekmeden mezar temizliği yapıyorduk. Daha sonra sosyal medyada paylaşarak insanlara mezarlık temizliğinin ve çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğunu göstermeye karar verdik. Videolarımız ilgi görünce daha büyük bir motivasyonla çalışmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.

Foto - Başlattıkları harekete gençler eşlik etti! Bir vasiyet hayatlarını değiştirdi

Muhammet Ali Hiçdönmez ise, "Bu işe yaklaşık bir yıl önce başladık. Anneannemizin vefatından sonra mezarlığa daha sık gitmeye başladık. Anneannemiz hayattayken mezarlığa gelir, kendi mezar yerini gösterir ve bize çeşitli hikayeler anlatırdı. ‘Mezarımı temiz bırakın' diye sık sık öğüt verirdi. İlk olarak kendi mezarlarımızı temizledik. Daha sonra çevrede bakımsız ve kimsesi olmayan mezarları da temizlemeye başladık. Şimdi ise mezarlıkların genel temizliğini yapıyoruz. Amacımız hem çevreyi temiz tutmak hem de insanlarda farkındalık oluşturmak" dedi.

Bakan Gürlek'ten Özgür'e kötü haber
Gündem

Bakan Gürlek'ten Özgür'e kötü haber

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yalanlarını suratına çarptı. Bakan Gürlek "Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik ya..
Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"
Gündem

Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik ortaya attığı "mal varlığı" iddialarını sert bir dille yalanlar..
Tahran’da "Besic" depremi! Komutan Gulam Rıza Süleymani füzelerin hedefi oldu!
Gündem

Tahran’da "Besic" depremi! Komutan Gulam Rıza Süleymani füzelerin hedefi oldu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) iç güvenlik ve paramiliter gücü olan Besic’in Komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani’nin, İsrail..
İran kilit ismin öldürüldüğünü doğruladı
Dünya

İran kilit ismin öldürüldüğünü doğruladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin, ABD ve İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybettiği resmen doğrula..
İran’dan Trump’a sürpriz karşılığı! "Bizimkileri bekle"
Dünya

İran’dan Trump’a sürpriz karşılığı! "Bizimkileri bekle"

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemu’l-Enbiya Karargâhı Komutanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump’a sert sözlerle yüklendi...
Trump kabinesinde şok istifa! Terörle Mücadele Direktörü Joseph Kent: "İran savaşı İsrail’in kurguladığı bir yalandır!"
Gündem

Trump kabinesinde şok istifa! Terörle Mücadele Direktörü Joseph Kent: "İran savaşı İsrail’in kurguladığı bir yalandır!"

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joseph Kent, Başkan Donald Trump’a sunduğu sert bir mektupla görevinden istifa ederek Washingt..
