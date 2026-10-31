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Başkurdistan'a İHA saldırısı! 23,5 milyon ton petrol...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başkurdistan'a İHA saldırısı! 23,5 milyon ton petrol...

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ne İHA’larla saldırı düzenlendi. Başkent Ufa'daki petrol rafinerisinin hedef alındığı belirtildi. (Fotoğraflar Arşiv.)

#1
Foto - Başkurdistan'a İHA saldırısı! 23,5 milyon ton petrol...

Başkurdistan Devlet Acil Durumlar Komitesi Başkanı Kirill Pervov, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede İHA saldırısı alarmı verildiğini duyurdu.

#2
Foto - Başkurdistan'a İHA saldırısı! 23,5 milyon ton petrol...

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) da güvenlik gerekçesiyle Ufa Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışlarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

#3
Foto - Başkurdistan'a İHA saldırısı! 23,5 milyon ton petrol...

Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan ve Ufa'da çekildiği belirtilen görüntülerde petrol rafinerilerinin bulunduğu sanayi bölgesinden duman yükseldiği görüldü.

#4
Foto - Başkurdistan'a İHA saldırısı! 23,5 milyon ton petrol...

Bölgede patlamaların olduğu ve petrol rafinerisinde yangın çıktığı öne sürüldü, iddialara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

#5
Foto - Başkurdistan'a İHA saldırısı! 23,5 milyon ton petrol...

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 433 İHA'nın Başkurdistan dahil 19 bölgede etkisiz hale getirildiği bildirildi.

#6
Foto - Başkurdistan'a İHA saldırısı! 23,5 milyon ton petrol...

Rus petrol şirketi Rosneft'e bağlı Başneft'in Ufa'daki 3 petrol rafinerisinin yıllık toplam 23,5 milyon ton petrol işleme kapasitesi bulunuyor.

#7
Foto - Başkurdistan'a İHA saldırısı! 23,5 milyon ton petrol...

Bölgedeki rafineriler, daha önce de Ukrayna'nın İHA saldırılarına hedef olmuştu.

#8
Foto - Başkurdistan'a İHA saldırısı! 23,5 milyon ton petrol...

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın dün Rusya'daki 3 petrol rafinerisi ile bir gaz kimya tesisine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, tesislerden birinde küçük çaplı hasar meydana geldiğini bildirmişti.

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