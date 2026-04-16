'Baskı yapıyoruz' diyen Almanya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Bir talepte bulunduk

Hürmüz Boğazı ile ilgili Fransa'da yapılacak konferansa işaret eden Wadephul, Başbakan Friedrich Merz'in oraya Avrupa'nın katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın gelecekte de açık olmasının sağlanmasını desteklemek için gideceğini aktardı. Wadephul, Hürmüz Boğazı gibi yerlerin tek tek devletler tarafından kontrol edilmesinin ve orada gümrük vergilerinin alınmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Hürmüz Boğazı'nın tamamen serbest geçişinin yeniden sağlanması için ısrar edeceğiz. Bu, sadece Körfez ülkelerinin menfaatine değil, sadece Asya'daki komşu ülkelerin menfaatine değil, tüm dünya toplumunun menfaatine de uygundur. Çünkü deniz ticareti, dünya ekonomisinin işleyişi için hayati öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.