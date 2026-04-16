  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kahramanmaraş saldırganı İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp'ında dehşete düşüren detay 'Baskı yapıyoruz' diyen Almanya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Bir talepte bulunduk Petrol lobisine rağmen vazgeçmiyorlar! Otomobil devlerinden hidrojen yakıt hamlesi Lityum geri dönüşümünde büyük sıçrama! Verimlilik inanılmaz boyutlarda Tesla’dan otonom sürüşte yeni eşik! AI5 çipi sahneye çıktı Arda Güler fırtınası Münih'i yıktı geçti! Neuer dev hatayı yaptı milli yıldızımız acımadı Liverpool’un gol makinesine büyük şok: Sezonu kapatan sakatlık! Türkün bileği bükülmez! Rıza Kayaalp rekor için mindere çıkıyor Neuralink’e rakip hamle: Türk bilim insanından insan beynine ilk çip denemesi yolda YTÜ’lü profesörlerden ‘akıllı şırınga’ devrimi: Ameliyatlarda hata payı sıfıra iniyor
Gündem
7
Yeniakit Publisher
'Baskı yapıyoruz' diyen Almanya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Bir talepte bulunduk
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Baskı yapıyoruz' diyen Almanya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Bir talepte bulunduk

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran için devam eden ateşkes temaslarıyla ilgili Türkiye ile ilgili önemli bir çıkış yaptı.

#1
Foto - 'Baskı yapıyoruz' diyen Almanya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Bir talepte bulunduk

Wadephul, Berlin'de düzenlenen "Sudan Konferansı"nın ardından basın toplantısında konuştu.

#2
Foto - 'Baskı yapıyoruz' diyen Almanya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Bir talepte bulunduk

İran'a yönelik saldırılarla ilgili soruya karşılık Wadephul, "Özellikle Türkiye ve Mısır, özel bir arabulucu konumundadır. Bunun için çok minnettarız ve bu konuda diplomatik katkılarımızı sunmaya çalışıyoruz." yanıtını verdi.

#3
Foto - 'Baskı yapıyoruz' diyen Almanya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Bir talepte bulunduk

Wadephul, müzakerelerin devam etmesi için baskı yaptıklarını dile getirerek, "Ateşkesin devam etmesini de talep ettik, öyle de oluyor. Bu çatışma, askeri yolla çözülemez, müzakereler yoluyla çözülmelidir." dedi.

#4
Foto - 'Baskı yapıyoruz' diyen Almanya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Bir talepte bulunduk

Alman Bakan, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda yakın zamanda bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

#5
Foto - 'Baskı yapıyoruz' diyen Almanya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Bir talepte bulunduk

"ABD Başkanı'nın, müzakerelerin sonucunun İran'ın gelecekte nükleer silahlanma tehlikesi oluşturmaması olması gerektiği yönündeki talebi, doğru bir taleptir. Bu, E3 olarak tüm müzakerelerimizin temelini oluşturan ve İran ile müzakere yoluyla elde etmeye çalıştığımız bir talep olmuştur. Bu nedenle bu sonucu müzakere yoluyla elde etmek için zaman ve enerji harcamaya değer. Umarım bu başarılı olur. Her halükarda ABD, bu konuda tam desteğimize güvenebilir."

#6
Foto - 'Baskı yapıyoruz' diyen Almanya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Bir talepte bulunduk

Hürmüz Boğazı ile ilgili Fransa'da yapılacak konferansa işaret eden Wadephul, Başbakan Friedrich Merz'in oraya Avrupa'nın katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın gelecekte de açık olmasının sağlanmasını desteklemek için gideceğini aktardı. Wadephul, Hürmüz Boğazı gibi yerlerin tek tek devletler tarafından kontrol edilmesinin ve orada gümrük vergilerinin alınmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Hürmüz Boğazı'nın tamamen serbest geçişinin yeniden sağlanması için ısrar edeceğiz. Bu, sadece Körfez ülkelerinin menfaatine değil, sadece Asya'daki komşu ülkelerin menfaatine değil, tüm dünya toplumunun menfaatine de uygundur. Çünkü deniz ticareti, dünya ekonomisinin işleyişi için hayati öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23