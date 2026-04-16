Kahramanmaraş saldırganı İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp'ında dehşete düşüren detay
Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda 9 masumu öldüren İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafındaki detay herkesi dehşete düşürdü.
Dün Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 8. Sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli aynı silahla olay yerinde intihar etmişti.
Türkiye'yi dehşete düşüren saldırının ardından Mersinli hakkında kan donduran bir detay ortaya çıktı. 2008 doğumlu Mersinli'nin mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta profil fotoğrafına 2014 yılında ABD'de düzenlediği silahlı saldırı ile 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger'ı koyduğu belirlendi.
22 yaşındaki Rodger, 23 Mayıs 2014 tarihinde Kaliforniya’nın Isla Vista kentinde bıçak ve silah kullanarak düzenlediği saldırıda 6 kişiyi öldürmüş, saldırı sonrası intihar etmişti.
Öte yandan İsa Aras Mersinli'nin saldırısının ardından gözaltına alınan babası Uğur Mersinli de tutuklandı.
