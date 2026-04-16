  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emekli olduktan sonra bu işe başladı! ‘Burada adeta tedavi oluyorum' Kış bitti bahar geldi şimdi mera zamanı Gülben Ergen, Uğur Dündar ve Müjdat Gezen'e tepki yağıyor: Hiçbir şey olmamış gibi gayet mutlular Süphan Dağı'na çıkamayınca kayarak indiler Altın yeniden yükselişte! Türkiye, Rusya'nın uykularını kaçıran o silahı tanıttı Motorinde büyük indirim! Kahramanmaraş saldırganı İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp'ında dehşete düşüren detay 'Baskı yapıyoruz' diyen Almanya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Bir talepte bulunduk
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Kahramanmaraş saldırganı İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp'ında dehşete düşüren detay
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda 9 masumu öldüren İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafındaki detay herkesi dehşete düşürdü.

6
#1
Dün Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 8. Sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli aynı silahla olay yerinde intihar etmişti.

#2
Türkiye'yi dehşete düşüren saldırının ardından Mersinli hakkında kan donduran bir detay ortaya çıktı. 2008 doğumlu Mersinli'nin mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta profil fotoğrafına 2014 yılında ABD'de düzenlediği silahlı saldırı ile 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger'ı koyduğu belirlendi.

#3
22 yaşındaki Rodger, 23 Mayıs 2014 tarihinde Kaliforniya’nın Isla Vista kentinde bıçak ve silah kullanarak düzenlediği saldırıda 6 kişiyi öldürmüş, saldırı sonrası intihar etmişti.

#4
Öte yandan İsa Aras Mersinli'nin saldırısının ardından gözaltına alınan babası Uğur Mersinli de tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fikret Türk

Sı testisi su yolunda kırılır böyle bir hainin büyüyüp ülkeye daha fazla zarar vermesi önlendi acı bir kayıp yaşandı Rabbim ölenlere rahmet acılı aillere sabrı Cemil versin inşallah son olur

ata

ya bunun şekil biraz farklı ama bir gün öncekinde hiç faul yoktu görüntüsünde... ayırt etmek zor gerçekten....
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23