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Yaşam
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Başkent'te ürküten görüntü! Yol kenarında ceset bulundu

2022-08-19 11:18:30
Başkent'te ürküten görüntü! Yol kenarında ceset bulundu

Ankara’da yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

#1
Foto - Başkent'te ürküten görüntü! Yol kenarında ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı’nda yol kenarında hareketsiz yatan şahsı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol kenarında bir erkek cesediyle karşılaştı.

#2
Foto - Başkent'te ürküten görüntü! Yol kenarında ceset bulundu

Vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri bulunan 30-40 yaşlarındaki şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, şahsın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

#3
Foto - Başkent'te ürküten görüntü! Yol kenarında ceset bulundu

Olay yerinden kare...

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