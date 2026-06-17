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Başkan vekilinin sözleri vatandaşı çıldırttı! CHP’li belediyede bankamatikçilere davetiye
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Başkan vekilinin sözleri vatandaşı çıldırttı! CHP’li belediyede bankamatikçilere davetiye

Açık hava çöplüğüne dönen CHP’li Seyhan Belediyesinde görevli 700 temizlik personelinden yalnızca 300’ünün aktif olarak çalıştığı, 400 personelin ise maaş almasına rağmen işe gitmediğinin ortaya çıkmasının ardından Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan’ın mecliste yaptığı açıklama vatandaşları çileden çıkardı. Akkan’ın belediye meclisinde bir soru üzerine, "Bankamatikçileri bütün müdürlerim biliyor. Bankamatikçileri göreve çağırdık, bekliyoruz" açıklamasına vatandaşların yanı sıra Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik’in de tepkisini çekti.

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Foto - Başkan vekilinin sözleri vatandaşı çıldırttı! CHP’li belediyede bankamatikçilere davetiye

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili olarak seçilen Hasibe Akkan döneminde, ilçedeki çöp toplama sorunu ve belediyenin personel yapısına ilişkin iddialar kamuoyunun gündemine oturdu.

#2
Foto - Başkan vekilinin sözleri vatandaşı çıldırttı! CHP’li belediyede bankamatikçilere davetiye

Belediye bünyesinde görevli yaklaşık 700 temizlik personelinden yalnızca 300’ünün aktif olarak sahada çalıştığı, yaklaşık 400 personelin ise maaş almasına rağmen işe gitmediği öne sürüldü.

#3
Foto - Başkan vekilinin sözleri vatandaşı çıldırttı! CHP’li belediyede bankamatikçilere davetiye

İddialara göre, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, belediye meclis toplantısında bir meclis üyesinin personel krizine ilişkin sorusunu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı: "Bankamatikçilerle ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor. Bankamatikçi ve işe gelmeyen bu arkadaşlarımızı göreve çağırdık, bekliyoruz. Hatta imza listesi konuldu. Bu durum daha önce yoktu. Çalışma saatleri düzenlendi."

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Foto - Başkan vekilinin sözleri vatandaşı çıldırttı! CHP’li belediyede bankamatikçilere davetiye

Yaşananlara tepki gösteren Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, hizmetlerin yetersiz kaldığını belirterek, "Mahallemizin ve bütün şehrin durumu bu. Her yer çöp içinde, mağduruz. 96 mahalle olarak hepimiz mağduruz. Bir belediye başkanı, bankamatikçileri çağırıyor falan bunlar hikaye, bir belediye işe gelmeyene nasıl maaş öder? Bu kadar işsiz vatandaş varken, işe gelmeyene yol ver gitsin” dedi.

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Foto - Başkan vekilinin sözleri vatandaşı çıldırttı! CHP’li belediyede bankamatikçilere davetiye

Çelik Şöyle devam etti: “Bu işi samimiyetle yapan, ihtiyacı olan insanlar gelsin çalışsın. Belediyenin bir ayıbı; iki yıldır toparlanamayan, çöpü toplayamayan, çukuru kapatamayan. İnanın biz canımızdan bıktık muhtarlar olarak. Sokaklar öbek öbek kağıt dolu, halk sağlığı ve çevre sağlığı tehdit altında. Bakanlıklarımıza çağrıda bulunuyorum, illallah ettik, hizmet getiremiyoruz" dedi.

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Foto - Başkan vekilinin sözleri vatandaşı çıldırttı! CHP’li belediyede bankamatikçilere davetiye

Vatandaşlar da yaşanan durum nedeniyle tepkilerini dile getirdi. Aşkın Laçin isimli vatandaş, "İşe gelmiyorsa işten çıkarılması lazım. Belediye başkan vekili bunu söylüyorsa, işten çıkaracak. Çöp olayı şu anda sıkıntı. Bir an önce Seyhan halkı olarak kaldırılmasını istiyoruz" dedi. Bir başka vatandaş Salim İlhan ise belediye çalışanlarının maaşlarının eksik ödendiğini ileri sürerek şu ifadeleri kullandı: "Millete günü gününe parası verse, bu millet de sokak sokak temizliğini yapardı. Para vermez ise ben de gelmez, gider gölgede otururdum. Tanıdığım kişiler var, belediye çalışanı. Aylık 30 bin TL alıyorsan, 10 bin TL veriyor, 20 içeride kalıyor. Ben gidip güneşin altında niye kalayım diyor."

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