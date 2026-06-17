Başkan vekilinin sözleri vatandaşı çıldırttı! CHP’li belediyede bankamatikçilere davetiye
Açık hava çöplüğüne dönen CHP’li Seyhan Belediyesinde görevli 700 temizlik personelinden yalnızca 300’ünün aktif olarak çalıştığı, 400 personelin ise maaş almasına rağmen işe gitmediğinin ortaya çıkmasının ardından Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan’ın mecliste yaptığı açıklama vatandaşları çileden çıkardı. Akkan’ın belediye meclisinde bir soru üzerine, "Bankamatikçileri bütün müdürlerim biliyor. Bankamatikçileri göreve çağırdık, bekliyoruz" açıklamasına vatandaşların yanı sıra Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik’in de tepkisini çekti.