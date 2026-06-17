Başkan vekilinin sözleri vatandaşı çıldırttı! CHP’li belediyede bankamatikçilere davetiye

Vatandaşlar da yaşanan durum nedeniyle tepkilerini dile getirdi. Aşkın Laçin isimli vatandaş, "İşe gelmiyorsa işten çıkarılması lazım. Belediye başkan vekili bunu söylüyorsa, işten çıkaracak. Çöp olayı şu anda sıkıntı. Bir an önce Seyhan halkı olarak kaldırılmasını istiyoruz" dedi. Bir başka vatandaş Salim İlhan ise belediye çalışanlarının maaşlarının eksik ödendiğini ileri sürerek şu ifadeleri kullandı: "Millete günü gününe parası verse, bu millet de sokak sokak temizliğini yapardı. Para vermez ise ben de gelmez, gider gölgede otururdum. Tanıdığım kişiler var, belediye çalışanı. Aylık 30 bin TL alıyorsan, 10 bin TL veriyor, 20 içeride kalıyor. Ben gidip güneşin altında niye kalayım diyor."