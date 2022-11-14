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Siyaset
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Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

2022-11-14 11:38:45
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi öncesinde Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

#1
Foto - Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Zirvenin düzenleneceği Apurva Kempinski'de gerçekleşen görüşme öncesinde iki lider, kısa basın açıklaması yaptı.

#2
Foto - Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı Widodo'ya şükranlarını ifade etti.

#3
Foto - Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Başarıyla icra ettiği G20 dönem başkanlığı dolayısıyla Endonezya'yı tebrik eden Erdoğan, seneye nisan ayında Endonezya'nın MIKTA dönem başkanlığını Türkiye'den devralacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

#4
Foto - Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Endonezya'ya 2023 ASEAN dönem başkanlığı için şimdiden başarılar dileyen Erdoğan, "Diyalog ortaklığı hedefimize desteğinizi bekliyorum." dedi.

#5
Foto - Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün beraberce kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması, ikili ilişkilerimiz açısından tarihi bir adımı teşkil ediyor." diye konuştu.

#6
Foto - Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Görüşme basına kapalı devam ediyor.

#7
Foto - Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

#8
Foto - Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

#9
Foto - Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

#10
Foto - Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

#11
Foto - Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

#12
Foto - Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

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