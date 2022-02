Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında Sağlık Bakanlığı ve Afgan Kızılayı gibi ülkedeki çeşitli kurumlara da söz konusu yardımların ulaştırılacağını kaydederek, "Bu yardım neticesinde, 750 tonla birlikte yaklaşık 30 bin aileye yardımda bulunmayı amaçlıyoruz. Ve bu 30 bin aileye Afganistan’ın her köşesinde ve 34 vilayetinde dağıtılacak. Yani bu yardımımızla 34 vilayete ulaşacağız. Afganistan’ın her köşesine, her rengine ulaşmış olacağız. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.