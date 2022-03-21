Başkan Erdoğan talimat verdi... Bölgeye ulaştı

Lübnan’ın güvenlik ve istikrarını, kendi güvenlik ve istikrarından farklı görmeyen Türkiye’nin Lübnan’ın güvenlik kurumlarının ve mensuplarının desteklenmesine büyük önem verdiğini belirten Ulusoy, "Bugün ilk partisi Trablus’a varan bu yardım, Türkiye’nin Lübnan devleti ve halkını destekleme taahhüdünün sözde kalmadığının yeni bir somut kanıtıdır. Türkiye, bir kara gün dostu olarak, sadece devlet kurumlarıyla değil, sivil toplum kuruluşlarıyla da Lübnanlı kardeşlerini zor günlerinde yalnız bırakmayacaktır" dedi.