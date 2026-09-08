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Başkan Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Fosur fosur uyuyorlar resmen yahu...

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Başkan Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Fosur fosur uyuyorlar resmen yahu...

Fenerbahçe'de yeni transferlerin istatistikleri can sıkacak cinsten...

#1
Foto - Başkan Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Fosur fosur uyuyorlar resmen yahu...

Aziz Yıldırım 'kadromuz iyi' diyor ama yeni transferlerin ceza sahası bitiriciliğindeki düşük yüzdeleri, girilen büyük fırsatları kaçırmaları ve ikili mücadele zafiyetleri göz çıkarıyor... Bu durum, yeni transferlerin şu ana kadar beklenen 'fark yaratan' etkiyi gösteremediğini ve henüz fosur fosur uyudukları uykudan uyanamadıklarını gösteriyor.

#2
Foto - Başkan Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Fosur fosur uyuyorlar resmen yahu...

Başkan Aziz Yıldırım, seçim sürecinde kadro değeri açısından Galatasaray'ı geçeceklerini iddia etmişti... Bu iddia rakamlara yansımadı; Galatasaray hâlâ Süper Lig'in kadro değeri olarak en yüksek takımı. Ancak Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 2-1 kaybettiği derbiden sonra sarı-lacivertlilerin yaptığı transferlerin takıma katkıları da tartışma konusu oldu. Mason Greenwood: Maç başına 11.3 top kaybı ile hücumda aksadı. Ceza sahası dışından kullandığı 5 şutta 0 isabet sağladı, ceza sahası içinden ise 10 şutta yalnızca 2 gol çıkarabildi ( gol dönüşüm oranı). Ayrıca bulduğu 2 büyük fırsatı da cömertçe harcadı. Defansa hiç katkı vermediğini saymaya gerek bile yok.

#3
Foto - Başkan Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Fosur fosur uyuyorlar resmen yahu...

Vedat Muriqi: 4 maçta 3 büyük şansı kaçırarak bitiricilik konusunda ciddi sıkıntı yaşadı. 'lik düşük gol dönüşüm oranının yanı sıra ikili mücadelelerde zorlandı. Zemindeki mücadelelerin sadece 9'unu kazanabildi.

#4
Foto - Başkan Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Fosur fosur uyuyorlar resmen yahu...

Romelu Lukaku: Oyuna sonradan girdiği 3 maçta toplam 70 dakika süre almasına rağmen isabetli şut atamadı (0/4 ceza sahası içi şut). İkili mücadele başarı oranı 1'de kalırken maç başına ortalama 3.3 top kaybı yaptı.

#5
Foto - Başkan Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Fosur fosur uyuyorlar resmen yahu...

Nathan Aké: 360 dakikanın tamamında süre almasına rağmen ikili mücadelelerin sadece C'ünü kazanabildi. Hava topu mücadelelerindeki 3'lük başarı oranı, stoper hattında fiziksel üstünlük kuramadığını ortaya koydu. 4 maçta Fenerbahçe kalesinde yalnızca 1 maçı gol yemeden kapatabildi.

#6
Foto - Başkan Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Fosur fosur uyuyorlar resmen yahu...

Kojo Peprah Oppong: Kadroya yeni katıldı, o yüzden henüz bir fikir sahibi değiliz.

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