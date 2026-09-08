Başkan Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Fosur fosur uyuyorlar resmen yahu...

Başkan Aziz Yıldırım, seçim sürecinde kadro değeri açısından Galatasaray'ı geçeceklerini iddia etmişti... Bu iddia rakamlara yansımadı; Galatasaray hâlâ Süper Lig'in kadro değeri olarak en yüksek takımı. Ancak Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 2-1 kaybettiği derbiden sonra sarı-lacivertlilerin yaptığı transferlerin takıma katkıları da tartışma konusu oldu. Mason Greenwood: Maç başına 11.3 top kaybı ile hücumda aksadı. Ceza sahası dışından kullandığı 5 şutta 0 isabet sağladı, ceza sahası içinden ise 10 şutta yalnızca 2 gol çıkarabildi ( gol dönüşüm oranı). Ayrıca bulduğu 2 büyük fırsatı da cömertçe harcadı. Defansa hiç katkı vermediğini saymaya gerek bile yok.