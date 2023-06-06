  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
13
Başka bir örneği yok! Dünyanın en ince binası

2023-06-06 11:01:16
Başka bir örneği yok! Dünyanın en ince binası

Dünyanın en ince binası olarak bilinen yapı, objektiflere yansıdı.

#1
Foto - Başka bir örneği yok! Dünyanın en ince binası

Lübnan'ın başkenti Beyrut’un eski deniz feneri “Manara”nın hemen yanında yer alan bina 1 metre genişliğinde ve 14 metre yüksekliğinde.

#2
Foto - Başka bir örneği yok! Dünyanın en ince binası

Binayı, iki kardeş arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu, kardeşlerden birisinin diğerinin manzarasını kapatmak için yaptığı iddia ediliyor.

#3
Foto - Başka bir örneği yok! Dünyanın en ince binası

Metruk binanın 1954’te inşa edildiği ve ülkenin en pahalı deniz manzarasına sahip olduğu belirtiliyor.

#4
Foto - Başka bir örneği yok! Dünyanın en ince binası

#5
Foto - Başka bir örneği yok! Dünyanın en ince binası

#6
Foto - Başka bir örneği yok! Dünyanın en ince binası

#7
Foto - Başka bir örneği yok! Dünyanın en ince binası

#8
Foto - Başka bir örneği yok! Dünyanın en ince binası

#9
Foto - Başka bir örneği yok! Dünyanın en ince binası

#10
Foto - Başka bir örneği yok! Dünyanın en ince binası

#11
Foto - Başka bir örneği yok! Dünyanın en ince binası

#12
Foto - Başka bir örneği yok! Dünyanın en ince binası

Şaka değil gerçek
Gündem

Şaka değil gerçek

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdiği bir konuşmasında "Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir’de..
Kılıçdaroğlu halkın iradesini yok saydı! TBMM'deki saygısızlığına utanmaz savunma
Siyaset

Kılıçdaroğlu halkın iradesini yok saydı! TBMM'deki saygısızlığına utanmaz savunma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 12. kez seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de ayağa kalkmama skandalını, "Bir parti gen..
Genelkurmay Başkanı Avsever'in darbe gecesi duruşu gündem oldu!
Sosyal Medya

Genelkurmay Başkanı Avsever'in darbe gecesi duruşu gündem oldu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanlığı görevine geçici olarak Musa Avsever atandı...
Şimdi herkes bunu konuşuyor! Abdulhamit Han-Erdoğan videosu olay oldu
Gündem

Şimdi herkes bunu konuşuyor! Abdulhamit Han-Erdoğan videosu olay oldu

Erdoğan’ın konuğuna oturmasını işaret ettiği görüntü TRT1 de yayımlanan Payitaht dizisindeki bir sahneye benzeyince o video tekrar gündem ol..
Başaramadılar şimdi birleşiyorlar! Genel Başkan kim olacak
Gündem

Başaramadılar şimdi birleşiyorlar! Genel Başkan kim olacak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde topyekün Başkan Erdoğan’ın karşısına çıkarak büyük hezimete uğrayan, seçime CHP listelerinden katılan DEVA Par..
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi...YÖK'ten
Eğitim

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi...YÖK'ten "engelsiz üniversiteler"e ödül

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' için bu yıl 97 üniversiteden toplam 1091 başvuru ald..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23