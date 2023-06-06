2023-06-06 11:01:16 Başka bir örneği yok! Dünyanın en ince binası
Dünyanın en ince binası olarak bilinen yapı, objektiflere yansıdı.
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Dünyanın en ince binası olarak bilinen yapı, objektiflere yansıdı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut’un eski deniz feneri “Manara”nın hemen yanında yer alan bina 1 metre genişliğinde ve 14 metre yüksekliğinde.
Binayı, iki kardeş arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu, kardeşlerden birisinin diğerinin manzarasını kapatmak için yaptığı iddia ediliyor.
Metruk binanın 1954’te inşa edildiği ve ülkenin en pahalı deniz manzarasına sahip olduğu belirtiliyor.
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