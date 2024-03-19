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Ramazan
8
Başka bir örneği yok! Bu mahallede yüz yıllardır davul çalınmıyor

2024-03-19 11:42:19
Başka bir örneği yok! Bu mahallede yüz yıllardır davul çalınmıyor

Bursa'da bir mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor. Davul çalanların başına gelmeyen kalmıyor.

#1
Foto - Başka bir örneği yok! Bu mahallede yüz yıllardır davul çalınmıyor

Bursa’da yüzyıllardır davul çalanların davulunun patladığı, 'tokat yediği', aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, Emirsultan türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede ’Pilava pilava’ diye bağırıp zillerine basarak sahura kaldırıyor.

#2
Foto - Başka bir örneği yok! Bu mahallede yüz yıllardır davul çalınmıyor

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi’nde yıllardır yurttaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor.

#3
Foto - Başka bir örneği yok! Bu mahallede yüz yıllardır davul çalınmıyor

Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi’ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor. Bunları duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi’nde sahur vakti davul çalmıyor.

#4
Foto - Başka bir örneği yok! Bu mahallede yüz yıllardır davul çalınmıyor

Uzun yıllardır mahallede oturan Emirsultan Mahalle Muhtar Azası Şerafettin Torun, “Uzun süredir bu mahallede oturuyoruz. Burada vatandaşlar “Pilava, pilava” diyerek sahura uyandırılıyor. Çünkü burada Emirsultan Hazretlerinin davul sesinden rahatsız olduğu söyleniyor. Bir rivayete göre davul çalan bir kişi, evinde uyuduktan sonra kendini başka bir ilçede uyanmış bulmuş. Başka bir rivayete göre, kiminin davulu patlamış, kiminin de akıl sağlığını kaybetmiş. Halk arasında bu rivayet yayılınca da yüz yıllardır davulcular burada davul çalmaya korkuyor. Bu mahallede vatandaşlar, “pilava, pilava” diye sahura kaldırılıyor” diye konuştu.

#5
Foto - Başka bir örneği yok! Bu mahallede yüz yıllardır davul çalınmıyor

Mahalle muhtarlığının koordine ettiği gençler, imsak vaktinden 1 saat önce "pilava pilava" diye bağırıp zillere basarak vatandaşları sahura uyandırıyor.

#6
Foto - Başka bir örneği yok! Bu mahallede yüz yıllardır davul çalınmıyor

#7
Foto - Başka bir örneği yok! Bu mahallede yüz yıllardır davul çalınmıyor

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