Kaşıntı, kuruluk ve kızarıklık... Egzamaya iyi gelen 2 sebze suyu!

Ispanak ve havuç, taze olarak hazırlanıp sebze suyu şeklinde tüketilebiliyor. Ancak sebzelerin suyunu çıkarmak, lif içeriğinin önemli bir bölümünün kaybolmasına neden olabiliyor. Bu nedenle sebzeleri bütün hâlde tüketmek veya liflerini koruyacak şekilde blenderdan geçirmek daha avantajlı olabiliyor. Ispanak tüketilmeden önce iyice yıkanmalı, hazırlanan sebze suları ise bekletilmeden tüketilmelidir. Böbrek taşı öyküsü olan kişilerin ıspanağın yüksek oksalat içeriğine dikkat etmesi gerekiyor.