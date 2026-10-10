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Kaşıntı, kuruluk ve kızarıklık... Egzamaya iyi gelen 2 sebze suyu!

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Kaşıntı, kuruluk ve kızarıklık... Egzamaya iyi gelen 2 sebze suyu!

Çağımızın en büyük hastalıklarından olan Egzama için bazı sebzelerin faydaları da yok değil...

#1
Foto - Kaşıntı, kuruluk ve kızarıklık... Egzamaya iyi gelen 2 sebze suyu!

Egzama nedeniyle ortaya çıkan kaşıntı, kuruluk ve kızarıklık, günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Cilt sağlığını destekleyen besinler arasında yer alan ıspanak ve havuç, içerdikleri vitamin ve antioksidanlarla dikkat çekiyor. Peki, ıspanak ve havuç suyu egzamaya iyi gelir mi? İşte bu iki sebzenin cilt sağlığı üzerindeki etkileri…

#2
Foto - Kaşıntı, kuruluk ve kızarıklık... Egzamaya iyi gelen 2 sebze suyu!

Egzama, ciltte kuruluk, kızarıklık ve yoğun kaşıntıyla kendini gösteren yaygın deri rahatsızlıklarından biri. Cilt bariyerinin zayıflaması ve iltihabi süreçlerle ilişkili olan egzamanın kontrol altına alınmasında doğru cilt bakımı ve uygun tedaviler büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra dengeli beslenmek de cildin normal işlevlerini destekleyebiliyor.

#3
Foto - Kaşıntı, kuruluk ve kızarıklık... Egzamaya iyi gelen 2 sebze suyu!

Özellikle A vitamini öncüsü beta-karoten ve çeşitli antioksidanlar içeren havuç ile ıspanak, cilt sağlığı açısından öne çıkan sebzeler arasında bulunuyor. Ancak bu sebzelerin sularının doğrudan egzama kaşıntısını azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmış değil.

#4
Foto - Kaşıntı, kuruluk ve kızarıklık... Egzamaya iyi gelen 2 sebze suyu!

Bazı uzmanlar, egzamanın nedenlerinden birinin de A vitamini eksikliği olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla havuç cildi besleyen ürünlerden biri. Havuç, beta-karoten bakımından zengin sebzelerden biri. Vücutta A vitaminine dönüştürülebilen beta-karoten, cildin normal yapısının korunmasında rol oynuyor.

#5
Foto - Kaşıntı, kuruluk ve kızarıklık... Egzamaya iyi gelen 2 sebze suyu!

A vitamini, cilt hücrelerinin yenilenmesi ve normal işlevlerini sürdürmesi açısından önem taşıyor. Ayrıca havuçta bulunan karotenoidler, antioksidan özellikleriyle hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına katkı sağlayabiliyor.

#6
Foto - Kaşıntı, kuruluk ve kızarıklık... Egzamaya iyi gelen 2 sebze suyu!

Havuç suyu, bu besin öğelerinin bir kısmını almanın pratik yollarından biri olsa da egzamanın tedavisinde veya kaşıntının giderilmesinde kanıtlanmış bir yöntem olarak kabul edilmiyor.

#7
Foto - Kaşıntı, kuruluk ve kızarıklık... Egzamaya iyi gelen 2 sebze suyu!

Ispanak ve havuç, taze olarak hazırlanıp sebze suyu şeklinde tüketilebiliyor. Ancak sebzelerin suyunu çıkarmak, lif içeriğinin önemli bir bölümünün kaybolmasına neden olabiliyor. Bu nedenle sebzeleri bütün hâlde tüketmek veya liflerini koruyacak şekilde blenderdan geçirmek daha avantajlı olabiliyor. Ispanak tüketilmeden önce iyice yıkanmalı, hazırlanan sebze suları ise bekletilmeden tüketilmelidir. Böbrek taşı öyküsü olan kişilerin ıspanağın yüksek oksalat içeriğine dikkat etmesi gerekiyor.

#8
Foto - Kaşıntı, kuruluk ve kızarıklık... Egzamaya iyi gelen 2 sebze suyu!

Egzama nedeniyle ortaya çıkan kaşıntı ve kuruluğun hafifletilmesinde cildin düzenli nemlendirilmesi büyük önem taşıyor. Dermatologlar, parfümsüz nemlendiricilerin kullanılmasını, cildi tahriş eden ürünlerden uzak durulmasını ve gerektiğinde uygun ilaç tedavilerinin uygulanmasını öneriyor. Amerikan Dermatoloji Akademisi'nde yer alan habere göre ıspanak ve havuç gibi besleyici sebzeler genel cilt sağlığını destekleyebilse de egzama için özel olarak önerilen, bilimsel açıdan kanıtlanmış bir sebze suyu tedavisi bulunmuyor.

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