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Salih Tuna'dan olay sözler: İyi ki tutuklanmadı

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Salih Tuna'dan olay sözler: İyi ki tutuklanmadı

Sabah yazarı Salih Tuna, "İyi ki tutuklanmadı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İzmir meselesi yüzünden çıkan tartışmalara değinen Tuna çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte Tuna'nın o yazısı...

1
#1
Foto - Salih Tuna'dan olay sözler: İyi ki tutuklanmadı

Gözaltına alındığı gün yazı günüm olsaydı "Berna Laçin'i bize bağışlayın" başlıklı bir yazı dercederdim. Madem isnat edilen suç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", bu halkın sıradan bireyi olarak gönlümden geçen buydu. Her şeyden evvel şuncağızı söyleyelim, Berna Hanımcığım durduk yere o paylaşımı yapmadı.

#2
Foto - Salih Tuna'dan olay sözler: İyi ki tutuklanmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçmeseydi, "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!" yazmayacaktı. Demek ki mahut suçun müsebbibi Cemil Tugay. Fakat esas müsebbip bizzat İzmir. Neden mi? Onu yazının sonunda bulacaksınız...

#3
Foto - Salih Tuna'dan olay sözler: İyi ki tutuklanmadı

Neyse ki Berna Hanımcığım tutuklanmadı da bu yazıyı gönül ferahlığıyla yazabiliyorum. Tutuklansaydı, kalemim asla çalışmazdı. Kaldı ki böyle suçlara verilecek en büyük ceza, mağduriyet maskesiyle perdelenmesine fırsat vermemektir. Bırakın o ibretlik sözünün altında ezilmeye mahkûm olsun. Sözün altında ezilme yeteneği mefluçsa da sağlık olsun.

#4
Foto - Salih Tuna'dan olay sözler: İyi ki tutuklanmadı

Bu arada Berna Hanımcığımın hakkını teslim etmeyi de ihmal etmeyelim. Vaktiyle "Sütte leke var onda yok" diye takdim ettiği Cemil Tugay'ı sırf AK Parti'ye geçtiği için "sütü bozuk" ilan eden Özgür Özel'in tepkisinden çok daha orijinal tepki verdi.

#5
Foto - Salih Tuna'dan olay sözler: İyi ki tutuklanmadı

Her şeyden evvel kafa yordu... Mahkemedeki ifadesinden bunu rahatlıkla söktürebiliyoruz. Mesela, "Korkma!" sözü İstiklal Marşı'na atıfmış... Üstelik trafik cezası bile yokmuş, o derece masum yani. Bilemiyorum, trafik cezası çok olsaydı hâkim "Kızım ama senin trafik cezan da çok, seni serbest bırakmayız" mı diyecekti? En önemlisi de "Ben zaten asker kızıyım" demiş. Maazallah ya "imamın karısı" veya "müftünün kızıyım" deseydi!.. Çok kafa karıştırıcı olurdu.

#6
Foto - Salih Tuna'dan olay sözler: İyi ki tutuklanmadı

Gelgelelim, İzmir'in Türkiye'den ayrılması gerektiğini savunan eski CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in arzusu gerçekleşseydi Berna Hanımcığımın İzmir acısı çekmesine hiç gerek kalmazdı. "Biz Avrupalı olmaya hazırız. Gerekirse İzmir ayrılsın. Yani biz istemeyiz, bu şartlarda bunlarla yaşamayı..." şeklindeki düşüncelerini bizimle paylaşmıştı ya onu diyorum.

#7
Foto - Salih Tuna'dan olay sözler: İyi ki tutuklanmadı

Gerçi İzmir'i işgal eden Yunanlılar da aynısını düşünmüş, "İyonya Cumhuriyeti" kurmuşlardı. Rahmetli can arkadaşım Ahmet Kekeç olsaydı "İzmir'in AK Parti'ye geçmesinin esas sorumlusu Mustafa Kemal'dir" diye bir güzel dalgasını geçerdi. Zira, Gazi Paşa, İyonya Cumhuriyeti'ne son verip Avrupalılığımıza engel olmasaydı, İzmir'in AK Parti'ye geçmesi de doğal olarak söz konusu olmayacak, Berna Hanımcığımın da "korkmasına" lüzum kalmayacaktı.

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Yorumlar

Doktor

Berna hanım, İzmir’in yunanlılar tarafından nasıl işkal edildiğini ve nasıl kurtarıldığını iyi araştırsın. İzmir işgal edilirken koskoca İzmir’de bir Hasan Tahsin direnmiş. İşgalden kurtulurken de İzmirlilerin bir mücadelesi yok. Anadolu insanı kurtarmış. Bu tarihi bir gerçek. İzmir özelinden maalesef kahramanlık çıkmıyor.
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