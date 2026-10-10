Salih Tuna'dan olay sözler: İyi ki tutuklanmadı

Her şeyden evvel kafa yordu... Mahkemedeki ifadesinden bunu rahatlıkla söktürebiliyoruz. Mesela, "Korkma!" sözü İstiklal Marşı'na atıfmış... Üstelik trafik cezası bile yokmuş, o derece masum yani. Bilemiyorum, trafik cezası çok olsaydı hâkim "Kızım ama senin trafik cezan da çok, seni serbest bırakmayız" mı diyecekti? En önemlisi de "Ben zaten asker kızıyım" demiş. Maazallah ya "imamın karısı" veya "müftünün kızıyım" deseydi!.. Çok kafa karıştırıcı olurdu.