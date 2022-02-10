Başıboş köpeklerin 7 yaşındaki çocuğu ağır yaralamasının ardından vatandaşlar ayağa kalktı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, oyun oynadığı esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan minik Asiye Ateş'in yaşadığı dehşetin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere talimat vermesine rağmen başıboş sokak köpekleriyle ilgili hala yol alınmamış olması ve her gün yeni bir saldırı haberinin gelmesi vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. CHP'li belediyeler başta olmak üzere talimata karşı çıkarken vatandaşlar, "Bu zulmün vebali kimin boynunda?" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.