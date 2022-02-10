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Başıboş köpeklerin 7 yaşındaki çocuğu ağır yaralamasının ardından vatandaşlar ayağa kalktı!

2022-02-10 22:32:55
Başıboş köpeklerin 7 yaşındaki çocuğu ağır yaralamasının ardından vatandaşlar ayağa kalktı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, oyun oynadığı esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan minik Asiye Ateş'in yaşadığı dehşetin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere talimat vermesine rağmen başıboş sokak köpekleriyle ilgili hala yol alınmamış olması ve her gün yeni bir saldırı haberinin gelmesi vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. CHP'li belediyeler başta olmak üzere talimata karşı çıkarken vatandaşlar, "Bu zulmün vebali kimin boynunda?" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

#1
Foto - Nusaybin Girmeli Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, sokakta oyun oynadığı sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Nusaybin Girmeli Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, sokakta oyun oynadığı sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

#2
Foto - Mahallelinin müdahalesiyle köpekler, çocuktan uzaklaştırıldı. Yüzünden, kollarından ve başından ağır yaralanan minik Ahmet, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi süren Ahmet Dal, buradan Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Mahallelinin müdahalesiyle köpekler, çocuktan uzaklaştırıldı. Yüzünden, kollarından ve başından ağır yaralanan minik Ahmet, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi süren Ahmet Dal, buradan Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

#3
Foto - Minik Ahmet'in ağır yaralanmasıyla sosyal medya ayağa kalktı - Batı'nın fonladığı, mama lobisinin desteklediği ve bağışlarla ceplerine hortum bağlayan köpek derneklerinin talebiyle Meclis'te yasalaşan sokak hayvanları yasası ve bu kanunu bahane eden belediyelerin başıboş sokak köpeklerini toplamaması vatandaşları çileden çıkarıyor.

Minik Ahmet'in ağır yaralanmasıyla sosyal medya ayağa kalktı - Batı'nın fonladığı, mama lobisinin desteklediği ve bağışlarla ceplerine hortum bağlayan köpek derneklerinin talebiyle Meclis'te yasalaşan sokak hayvanları yasası ve bu kanunu bahane eden belediyelerin başıboş sokak köpeklerini toplamaması vatandaşları çileden çıkarıyor.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere "toplayın" talimatı vermesine rağman Her gün yaşanan yeni saldırılar karşısında önlem alınmaması vatandaşların büyük tepkisini çekiyor. Hem TBMM'ye hem de belediyelere çağrı yapan vatandaşlar, çocukların güvenliğinin sağlandığı sokaklar istiyor.

#5
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#6
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#7
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#8
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#9
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#10
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#11
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#12
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#13
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#14
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#15
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#16
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#17
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#18
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#19
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#20
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#21
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#22
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#23
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#24
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#25
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#26
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#27
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#28
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#29
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#30
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#31
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#32
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#33
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#34
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#35
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#36
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#37
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#38
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#39
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#40
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#41
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#42
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#43
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#44
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#45
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#46
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#47
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#48
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#49
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#50
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#51
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#52
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#53
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#54
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#55
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#56
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#57
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#58
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#59
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

#60
Foto - İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

İşte vatandaşların sosyal medyadaki o tepkileri...

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