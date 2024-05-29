Başıboş köpekler saldırmıştı! Tek başına sokağa çıkamıyor

“Ben annemi özledim, annemi bile göremez hale geldim” Köpek saldırısı sonrası korkudan evden çıkamadığını belirten Mesude Sağıltıcı, “Hiçbir şey yapamadım, çalışmama engel oldu, yürümeme engel oldu. Yani her şeyime engel oldu, sokakta yürümeyi bile unuttum. İşte birinin yardımı olacak, yanımda biri olacak ya da işte bir taksi çağıracağım, o da çok çok önemli ise. Ben annemi özledim, annemi bile göremez hale geldim. 15-20 günde bir gidiyorum, oysa her hafta gidiyordum. Annem burada oturuyor ama gidemiyorum, kızımın evine gideceğim gidemiyorum. Ya biri gelecek beni alacak kapıdan ya da hiç gidemiyorum. Ben hangi gün birine diyeceğim ki beni şuraya götür, 2-3 yaşındaki çocuk gibi. Kalıcı çok iz bıraktı, zaten ilk 3 ay hiç yürüyemedim. Kolumu hareket ettiremedim, kolumda zaten izler duruyor. Ameliyat oldum, şimdi iki tane daha ameliyatım var“ dedi.