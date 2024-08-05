Başbakanın ülkeden kaçtığı yönetimin devrildiği ülkede hareketli saatler! Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı

Öğrenci protestolarının liderleri de kurulacak geçici hükümete ilişkin açıklamada bulundu. Koordinatörlerden Nahid İslam, geçici hükümet çerçevesinin 24 saat içinde belirleneceğini ifade ederek, "Hasina'nın düşürülmesini şehit öğrencilere adadığını" söyledi. İslam, çerçevenin öğrenciler ve sivil toplum temsilcileri ile siyasi liderlerle yapılan görüşmeler sonucu belirleneceğini ifade etti. Koordinatörlerin Bangladeş'in genel sistemini değiştirmek istediğini kaydeden İslam, Bangladeş'te "faşist, diktatör ya da başka bir Şeyh Hasina'nın doğmaması için bir sistem kurmak istediklerini" dile getirdi. İslam, ordunun olağanüstü hal ilan edip yeni hükümet kurmasını da kabul etmeyeceklerini vurguladı. Öğrenci protestolarının liderlerinin General Waker-Uz-Zaman ile görüşmesi bekleniyor.