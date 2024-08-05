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Başbakanın ülkeden kaçtığı yönetimin devrildiği ülkede hareketli saatler! Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı

2024-08-05 23:57:40
Başbakanın ülkeden kaçtığı yönetimin devrildiği ülkede hareketli saatler! Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı

Başbakanın ülkeden kaçtığı ve çok sayıda kişinin öldüğü Bangladeş'te Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı.

#1
Foto - Başbakanın ülkeden kaçtığı yönetimin devrildiği ülkede hareketli saatler! Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı

Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından basına açıklama yaptı.

#2
Foto - Başbakanın ülkeden kaçtığı yönetimin devrildiği ülkede hareketli saatler! Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı

Yerel basına göre, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyuran Waker-Uz-Zaman, gösterilerin ve şiddet olaylarının durulması halinde "sıkıyönetime gerek kalmayacağını" belirtti.

#3
Foto - Başbakanın ülkeden kaçtığı yönetimin devrildiği ülkede hareketli saatler! Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı

Waker-Uz-Zaman, ülkedeki şiddet olaylarında göstericilerin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yürütmeyi taahhüt ederek, "Tüm siyasi partilerle verimli bir görüşme gerçekleştirdikten sonra geçiş hükümeti kurmaya karar verdik. Durumu çözüme kavuşturmak için şimdi Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile görüşeceğiz." diye konuştu.

#4
Foto - Başbakanın ülkeden kaçtığı yönetimin devrildiği ülkede hareketli saatler! Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı

General Waker-Uz-Zaman, Dakka Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden Profesör Asif Nazrul'u, öğrencilerden protestolara son vermesini talep eden açıklama yayımlamaya çağırdı.

#5
Foto - Başbakanın ülkeden kaçtığı yönetimin devrildiği ülkede hareketli saatler! Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı

Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini duyururken Bangladeş Başbakanı ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

#6
Foto - Başbakanın ülkeden kaçtığı yönetimin devrildiği ülkede hareketli saatler! Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı

Waker-Uz-Zaman, ülkedeki şiddet olaylarında göstericilerin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yürütmeyi taahhüt ederek, "Tüm siyasi partilerle verimli bir görüşme gerçekleştirdikten sonra geçiş hükümeti kurmaya karar verdik. Durumu çözüme kavuşturmak için şimdi Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile görüşeceğiz." diye konuştu.

#7
Foto - Başbakanın ülkeden kaçtığı yönetimin devrildiği ülkede hareketli saatler! Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı

General Waker-Uz-Zaman, Dakka Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden Profesör Asif Nazrul'u, öğrencilerden protestolara son vermesini talep eden açıklama yayımlamaya çağırdı.

#8
Foto - Başbakanın ülkeden kaçtığı yönetimin devrildiği ülkede hareketli saatler! Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı

Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini duyururken Bangladeş Başbakanı ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

#9
Foto - Başbakanın ülkeden kaçtığı yönetimin devrildiği ülkede hareketli saatler! Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı

Öğrenci protestolarının liderleri de kurulacak geçici hükümete ilişkin açıklamada bulundu. Koordinatörlerden Nahid İslam, geçici hükümet çerçevesinin 24 saat içinde belirleneceğini ifade ederek, "Hasina'nın düşürülmesini şehit öğrencilere adadığını" söyledi. İslam, çerçevenin öğrenciler ve sivil toplum temsilcileri ile siyasi liderlerle yapılan görüşmeler sonucu belirleneceğini ifade etti. Koordinatörlerin Bangladeş'in genel sistemini değiştirmek istediğini kaydeden İslam, Bangladeş'te "faşist, diktatör ya da başka bir Şeyh Hasina'nın doğmaması için bir sistem kurmak istediklerini" dile getirdi. İslam, ordunun olağanüstü hal ilan edip yeni hükümet kurmasını da kabul etmeyeceklerini vurguladı. Öğrenci protestolarının liderlerinin General Waker-Uz-Zaman ile görüşmesi bekleniyor.

#10
Foto - Başbakanın ülkeden kaçtığı yönetimin devrildiği ülkede hareketli saatler! Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı

Bölgedeki tansiyon artarken, Bangladeş Ordusu'nun Bayraktar TB2'si, Hasina hükümetinin bugün düşmesinin ardından sahadaki durumu yakından takip ediyor.

#11
Foto - Başbakanın ülkeden kaçtığı yönetimin devrildiği ülkede hareketli saatler! Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı

O anlar kameralara yansırken TB2'ler uzun bir süre havada kaldı.

#12
Foto - Başbakanın ülkeden kaçtığı yönetimin devrildiği ülkede hareketli saatler! Bayraktar TB2 SİHA'lar havalandı

Bangladeş Ordusu, Bayraktar TB2 SİHA dışında birçok Türk savunma sanayii ürünü kullanıyor. Bu bağlamda Bangladeş Ordusu, KAPLAN füzesi, OTOKAR COBRA TTZA ve TRG-230 gibi ürünleri envanterinde bulunduruyor ve aktif olarak kullanıyor.

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