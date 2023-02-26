  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
10
Başakşehir'de tekstil fabrikasında yangın

2023-02-26 18:36:44
Başakşehir'de tekstil fabrikasında yangın

Başakşehir'de iki katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

#1
Foto - Başakşehir'de tekstil fabrikasında yangın

Kayabaşı'nda bulunan iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Başakşehir'de tekstil fabrikasında yangın

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Başakşehir'de tekstil fabrikasında yangın

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

#4
Foto - Başakşehir'de tekstil fabrikasında yangın

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

#5
Foto - Başakşehir'de tekstil fabrikasında yangın

Binada maddi hasara ve çatı katında da çökmeye neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

#6
Foto - Başakşehir'de tekstil fabrikasında yangın

#7
Foto - Başakşehir'de tekstil fabrikasında yangın

#8
Foto - Başakşehir'de tekstil fabrikasında yangın

#9
Foto - Başakşehir'de tekstil fabrikasında yangın

Haluk Levent'ten flaş açıklama! Resmen duyurdu
Gündem

Haluk Levent'ten flaş açıklama! Resmen duyurdu

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Statta slogan atarak hükümet değişmez “ulan”!
Gündem

Statta slogan atarak hükümet değişmez “ulan”!

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "Statta slogan atarak hükümet değişmez “ulan”!" başlıklı yazısı...
Cumhur İttifakı'ndan flaş karar! Yer yerinden oynayacak
Siyaset

Cumhur İttifakı'ndan flaş karar! Yer yerinden oynayacak

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yeni bir gelişme olmazsa 14 Mayıs’ta yapılması planlanıyor. Bu seçimde Millet İttifakı’nın planl..
Akşener CHP'lilere dümdüz gitmişti... Kılıçdaroğlu harekete geçti!
Siyaset

Akşener CHP'lilere dümdüz gitmişti... Kılıçdaroğlu harekete geçti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP’li kurmaylara yönelik “geri zekâlılık ve ahmaklık” diyerek hakaret dolu çıkışlarından sonra CHP..
Muhalefette tiyatro yarışı! Pervin Buldan ve korumasının ellerine dikkat
Siyaset

Muhalefette tiyatro yarışı! Pervin Buldan ve korumasının ellerine dikkat

HDP'li Pervin Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile tiyatro yarışına girdi. Depremin vurduğu Hatay'da konuşan Buldan konuşması s..
Süleyman Soylu talimat verdi! Elif Nine'nin yüzünü böyle güldürdüler
Yaşam

Süleyman Soylu talimat verdi! Elif Nine'nin yüzünü böyle güldürdüler

Depremzede Elif Nine'nin isteği hızlıca yerine getirildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23