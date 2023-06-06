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Spor
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Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

2023-06-06 22:15:01
Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 3-1'lik skorla yendi.

#1
Foto - Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

#2
Foto - Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 48. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Eren Elmalı'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

#3
Foto - Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

54. dakikada Joao Figueiredo'nun sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonunda devamında Adnan Januzaj'ın kale önünden vuruşunda Eren Elmalı son anda kayarak meşin yuvarlağı engelledi.

#4
Foto - Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

62. dakikada Serkan Asan'ın ceza sahası dışı sağından vuruşunda Lucas Biglia'dan seken topu alan Edin Visca yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 68. dakikada Enis Bardhi'nin, Lucas Biglia'yı çalımlayıp ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer'in elinden seken top üst direkten döndü.

#5
Foto - Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

79. dakikada Adnan Januzaj'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Serdar Gürler'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Muhammet Taha Tepe meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında topu alan Lucas Lima'nın ceza sahası dışı solundan yerden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

#6
Foto - Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Erdem Bayık xx, Kamil Çetin xx Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Şener Özbayraklı xx, Leo Duarte xx, Ahmed Touba xx (Shaocong Wu dk. 66 x), Lucas Lima xxx, Lucas Biglia xx (Batuhan Çelik dk. 86 ?), Berkay Özcan xx, Deniz Türüç xx (Eden Karzev dk. 76 x), Adnan Januzaj xx (Berkay Aydoğmuş dk. 86 ?), Philippe Keny xx, Joao Figueiredo xx (Serdar Gürler dk. 66 xx)

#7
Foto - Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Yedekler: Volkan Babacan, Ayberk Kaygısız, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Caner Erkin Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

#8
Foto - Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe xx, Serkan Asan xx (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 86 ?), Taha Altıkardeş xx, Hüseyin Türkmen xx, Eren Elmalı xx (Salih Malkoçoğlu dk. 86 ?) Doğucan Haspolat xx (Jens Larsen dk. 46 x), Enis Bardhi xx, Emirhan Zaman xx (Darukhan Toköz dk. 74 x), Edin Visca xx (Oğuzhan Yılmaz dk. 90+1 ?), Arif Boşluk xx, Umut Bozok xx Yedekler: Hakan Aydın, Abdurrahman Bayram, Ali Şahin Yılmaz Teknik Direktör: Nenad Bjelica Goller: Deniz Türüç (dk. 34), Eren Elmalı (dk. 48 k.k.), Lucas Lima (dk. 79) (Başakşehir), Edin Visca (dk. 62)

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