2024-01-25 07:13:23 Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...
Süper Lig'de 22. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. 11 sarı kart ve 2 kırmızı kartın çıktığı gergin maçta Fenerbahçe, Batshuayi'nin son dakikalarda kaydettiği penaltı golüyle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Abdülkadir Bitigen'in son düdüğünden sonra saha içi bir anda karıştı. Başakşehir'in oyuncusu Deniz Türüç adeta çılgına döndü. İşte gündem olan o görüntüler...