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Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

2024-01-25 07:13:23
Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

Süper Lig'de 22. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. 11 sarı kart ve 2 kırmızı kartın çıktığı gergin maçta Fenerbahçe, Batshuayi'nin son dakikalarda kaydettiği penaltı golüyle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Abdülkadir Bitigen'in son düdüğünden sonra saha içi bir anda karıştı. Başakşehir'in oyuncusu Deniz Türüç adeta çılgına döndü. İşte gündem olan o görüntüler...

#1
Foto - Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Fenerbahçe, ligin formda takımlarından olan RAMS Başakşehir'e konuk oldu.

#2
Foto - Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, Tadic ve Dzeko ile önemli pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarı boyunca rakip ceza sahasında etkili olan sarı-lacivertliler, gol atmayı ise başaramadı.

#3
Foto - Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

BATSHUAYI'NIN SON DAKİKA PENALTI GOLÜ 3 PUANI GETİRDİ İkinci yarıda da rakip yarı alanda oynayan ve üst üste pozisyonlar üreten sarı-lacivertliler, 90+4. dakikaya kadar golü bulamadı. Maçın 90. dakikasında Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışından şutunda top savunmada Onur Ergün'ün eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

#4
Foto - Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

Fenerbahçe, 90+4. dakikada Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti ve puanını 57'ye yükseltti.

#5
Foto - Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

BELÇİKALI 14. GOLCÜNÜ ATTI Fenerbahç'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Başakşehir maçında attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda 14. golünü attı.

#6
Foto - Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

FIGUEIREDO İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILDI Brezilyalı futbolcosu Joao Figueiredo mücadelenin 45+2. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 45. dakikasında ilk sarı kartını gören Figueiredo, 2 dakika sonra önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

#7
Foto - Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

BAŞAKŞEHİR MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI Başakşehir'de ikinci yarıda oyuna dahil olan Philippe Keny de maçın uzatma dakikalarında itirazdan iki sarı kart gördü ve ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

#8
Foto - Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

BAŞAKŞEHİR CEPHESİNDEN HAKEM YOĞUN TEPKİ RAMS Başakşehirli futbolcular ve teknik ekip maç sonunda karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen'e yoğun tepki gösterdi.

#9
Foto - Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

MAÇ SONUNDA SAHA BİR ANDA KARIŞTI Saha içinde bekleyen hakemin yanına giden Başakşehirli futbolcular ve teknik ekip hakeme kararlarından dolayı itirazlarda bulundu.

#10
Foto - Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

DENİZ TÜRÜÇ MAÇ SONUNDA ÇILGINA DÖNDÜ Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Deniz Türüç, maçın son düdüğünden sonra adeta çılgına döndü.

#11
Foto - Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

TÜRÜÇ, KENARDAKİ DUBALARI TEKMELEDİ Takım arkadaşları ve kulüp yöneticilerinin bir türlü sakinleştiremediği Deniz Türüç'ün o anları tribünden kaydedildi. Deneyimli oyuncu tünel çıkışındaki dubaları tekmeleyerek soyunma odasına gitti.

#12
Foto - Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

Maç sonrası Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan Deniz Türüç'e karşı yoğun eleştirilerde bulundu.

#13
Foto - Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

"DENİZ TÜRÜÇ'E YAZIKLAR OLSUN" Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, maç sonunda basın açıklaması yaparak Deniz Türüç için sert sözler söyledi: "Deniz Türüç eski oyuncumuz. Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Yazıklar olsun diyorum. Taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir."

#14
Foto - Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

BAŞAKŞEHİR'DEN DENİZ TÜRÜÇ AÇIKLAMASI Başakşehir Futbol Kulübü, "Bugün Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşma sonrasında, rakip kulübün bir yöneticisinin futbolcumuz Deniz Türüç'ü, yaşanan gerginliklerin başrolü olarak nitelendirerek Fenerbahçe düşmanlığı yaptığını iddia etmesini şaşkınlıkla takip ettik. Şampiyonluk yarışında birçok kez yer almış ve 2020 yılında da şampiyon olmuş bir kulüp tecrübesine dayanarak, rakip takımın yöneticisinin böyle bir tutum sergilemesini yaşamış oldukları şampiyonluk mücadelesi streslerine bağlıyoruz"

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