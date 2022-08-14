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Hayat-Aktüel
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Baş ve diş ağrısını bıçak gibi kesiyor! İşte o doğal çözümler

2022-08-14 16:36:10
Baş ve diş ağrısını bıçak gibi kesiyor! İşte o doğal çözümler

Kronik ağrılardan muzdarip olanlar çoğu zaman çeşitli ağrı kesiciler kullanmak zorunda kalıyor. Ancak alınan bu ağrı kesiciler ağrıyı bertaraf etmenin yanında, istenmeyen yan etkilere de sebep olabiliyor. Aslında doğada birçok ağrıya ve hastalığa şifa olabilecek alternatifler bulunuyor. Geçmiş zamandan bu yana ağrı kesici olarak kullanılan bu bitkiler, birçok ilacın da hammaddesini oluşturuyor. İşte doğal ve sağlıklı ağrı kesiciler…

#1
Foto - Baş ve diş ağrısını bıçak gibi kesiyor! İşte o doğal çözümler

SÖĞÜT KABUĞU Söğüt kabuğundaki aktif ağrı kesici madde salisindir. Aspirinin ana maddesi salisilik aside dönüşüyor ancak aspirin gibi mideye dokunmuyor. Kana karıştığında inflamasyonu azaltıyor ve özellikle eklem ağrılarına çok iyi geliyor.

#2
Foto - Baş ve diş ağrısını bıçak gibi kesiyor! İşte o doğal çözümler

ZERDEÇAL Zerdeçalın etken maddesi kurkumindir. Zerdeçal özellikle inflamatuar etkileriyle artrit romatizmal ağrılara karşı çok etkili. Bu etkinliğini ispatlayan pek çok çalışma bulunuyor.

#3
Foto - Baş ve diş ağrısını bıçak gibi kesiyor! İşte o doğal çözümler

ZENCEFİL Binlerce yıldır iyileştirici özelliklerinden yararlanılan zencefil, 50 farklı antioksidanı bünyesinde barındırıyor. Ağrı kesici etkisinin yanı sıra mide bulantısı ve kusmaya da iyi geliyor.

#4
Foto - Baş ve diş ağrısını bıçak gibi kesiyor! İşte o doğal çözümler

KARANFİL Karanfildeki etken madde olan öjenol, reçetesiz satılan ağrı kesicilerin içinde bulunan doğal ağrı kesici bir madde. Diş ağrısına karşı etkili olan karanfilin, yağı da kendisi kadar ağrıya iyi geliyor.

#5
Foto - Baş ve diş ağrısını bıçak gibi kesiyor! İşte o doğal çözümler

ÇÖREK OTU Çörek otu yağındaki timokinon maddesi salisilik asit (aspirin) ile aynı düzeyde ağrı kesici özelliklere sahip. Çörek otunun romatizmal ağrılarda sıklıkla kullanılan diklofenak sodyum kadar ağrı giderici etkileri bulunuyor.

#6
Foto - Baş ve diş ağrısını bıçak gibi kesiyor! İşte o doğal çözümler

KAPSAİSİN Acı biberlerde bulunan bir madde olan kapsaisin, nöronlar üzerindeki reseptörlerini aktive ediyor ve bu durum ağrının bloke olmasını sağlıyor.

#7
Foto - Baş ve diş ağrısını bıçak gibi kesiyor! İşte o doğal çözümler

ŞEYTAN PENÇESİ KÖKÜ Anavatanı Güney Afrika olan bu bitki, harpagosid denilen bir madde içeriyor. Bu bileşik inflamasyona yol açan sitokinnleri baskılıyor. Bu bitki bel ağrısı ve gut ağrılarında etkin rol oynuyor.

#8
Foto - Baş ve diş ağrısını bıçak gibi kesiyor! İşte o doğal çözümler

ŞAHTERE OTU Şahtere otu özellikle mide ve baş ağrılarına çok iyi gelen doğal, etkili ve koruyucu bir ağrı kesici. ayrıca içeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde mide ve bağırsakları temizliyor.

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