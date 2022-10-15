Baş ağrısı sorununuz varsa bu önerileri uygulayın

Yeterince uyuyun Baş ağrısının en yaygın nedenlerinden biri yeterince uyumamaktır. Gece uykusu düzensizliği, vücudun gündüzden kurtulmasına ve gece boyunca meydana gelen onarım işlevlerini yeterince yerine getirmesine izin vermez. Gerilim tipi baş ağrısına neden olur, aynı zamanda aşırı yorgunluk, konsantrasyon ve hafıza bozukluğu, artan sinirlilik ve gün içinde uyuşukluk durumuna neden olur. Klasik ve önerilen 8 saatlik uykunun ötesinde, yanlış şekilde uyumak da baş ağrısına neden olabilir. Örneğin tüm ışıklar sönmüyorsa, gürültülü bir ortamda uyuyorsanız, yatmadan önce kahve veya alkol gibi uyarıcı maddeler içerseniz uykunuz dinlendirici olmaz. Bunlar uyku kalitesini etkileyen durumlardır ve bu nedenle baş ağrısını tetikleyebilir.