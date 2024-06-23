2024-06-23 08:57:11 Bartın'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Bartın'da seyir halinde bulunan bir otomobil ile kavşaktan çıkan başka bir otomobil çarpıştı. Feci kazada 3 kişi ölürken biri ağır 2 kişi de yaralandı Edinilen ilk bilgilere göre kaza, Bartın Sinop Karayolu'nun 20. kilometresinde Kurucaşile'den Bartın istikametine seyir eden C.D yönetimindeki 74 AAG 388 plakalı araç ile Bartın yönünden gelerek Aliobası köyüne dönüş yapan 19 yaşındaki Selçuk Eyşi idaresindeki 34 BPN 96 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana geldi.