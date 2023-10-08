Barış Pınarı Harekatı 4 yaşında

Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinden çıkarılırken, çok sayıda altyapı ve kamu binalarını tahrip etti. Her iki ilçedeki yerel mecliste tahrip edilen altyapı ve kamu hizmet binalarının yeninden imarı için imar ofisleri kuruldu. Onarım, bakım ve yeniden imar projeleri için Tel Abyad’da içinde kilit taş fabrikası, petrol rafinerisi, çimento fabrikası ile mıcır ocağının bulunduğu şantiye sahası açıldı. Buradan çıkarılan malzemeler, Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde peyzaj, refüj onarımı, asfalt serimi ve kent merkezindeki cephe iyileştirme çalışmalarında kullanıldı. Bu yıl Tel Abyad ilçesinde hayatın her alanına gelen yeniliklere, Sluk beldesinde çevre düzenleme projesi çalışmalarıyla bir yenisi daha eklendi. Sluk beldesinde, ana ve çevre yolunda asfalt serimi, kaldırımlarda kilit taş döşeme çalışmaları yapılırken; diğer yandan da yıllarca bakımı yapılmayan kanalizasyon şebekesinin yenileme çalışmalarına başlandı.