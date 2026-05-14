Dünya devi Türkiye'den çekiliyor: Çalışanlarına 12 brüt maaş verecek
Otomobil sektöründe hizmet veren ve ani kararla Türkiye'den çekileceğini duyuran İsveçli Autoliv'den flaş bir hamle geldi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan alan habere göre, Türkiye’nin ihracattaki amiral gemisi otomotiv sektörünün yedek parçada en önemli üreticilerinden olan İsveçli Autoliv, çeyrek asır sonra üretimi durdurma kararı almıştı.
Türkiye’deki maliyetlerin artması bu kararın alınmasındaki en büyük etken. Şirketin aldığı karar kapsamında yaklaşık 2 bin 200 çalışanın işini kaybedeceği belirtilirken, kapanma kararı önceki gün çalışanlara tebliğ edildi. Kapanma kademeli olacak ve her bölüm kapandığında çalışanlara alacakları verilecek. Gebze’de bulunan 4 fabrikasında direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üretimi yapan şirket, faaliyetlerini kademeli olarak durduracağını açıkladı. Sürecin 2028 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
1999 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Autoliv, Gebze’deki tesislerinde Ford Otosan, Hyundai, Mercedes-Benz, TOFAŞ ve BMC gibi birçok otomotiv üreticisine parça tedarik ediyordu. Şirket aynı zamanda Avrupa ve Güney Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyordu. Kapatma kararının şirkete 142 milyon dolara mal olacağı ifade ediliyor.
Ancak İsveç menşeli fabrika çalışanlarına önemli bir jestle veda edecek. 2200 çalışana kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra 12 brüt maaş kapanış tazminatı ödeneceği belirtiliyor. Bu tazminat çalışanların en son alacağı brüt maaş üzerinden hesaplanacak.
Kocaeli'de yerel medyada yer alan haberlere göre daha önce başka firmalar da Türkiye'den çıkarken benzer jestler yapmıştı. Japon devi Honda’nın Civic modelini üreten Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki otomobil fabrikası, 2021 yılı Eylül ayında kapanmıştı.
Honda yönetimi, Türkiye’deki bu fabrikasında çalışan 1200 personele resmi olarak verilmesi gereken kıdem ve ihbar tazminatına ilave olarak, 10 yıldan fazla çalışanlara 48, 10 yıldan az çalışanlara ise tam 40 maaş kapanış ikramiyesi vermişti
2006 yılında Compagnie de Saint-Gobain S.A ve Kuveytli iş insanı Kutayba Yusuf Ahmed Algham ortaklığı tarafından satın alınan İZOCAM da, Dilovası’ndaki fabrikasını Kayseri’ye taşımış, aralık ayında tüm çalışanlara kıdem ve ihbarların yanı sıra 0-2 yıl arası çalışanlara 5, 2-10 yıl arası çalışanlara 7, 10 yıl ve üzeri çalışanlara ise 8 maaş kapanış tazminatı vermişti. Bu fabrikanın da yabancı sermayeye ait olması dikkatlerden kaçmadı.
