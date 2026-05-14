Savcı Sayan 'kaynaklarım sağlam' diyerek açıkladı: İstanbul'da iki belediye el değiştiriyor
AK Parti eski milletvekili Savcı Sayan, edindiği bilgilere göre İstanbul'dan iki belediye başkanının AK Parti'ye geçmek için başvuruda bulunduğunu söyledi.
TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına bağlanan AK Parti eski Milletvekili Savcı Sayan, Burcu Köksal'ın katılımını da kendisinin daha önce söylediğini hatırlatarak sırada çok sayıda ismin olduğunu söyledi.
Huzur aradıkları için kendi mahallelerindeki kavgalardan bıktıkları için huzurlu bir mahalle olan AK Parti'ye geldiklerini belirten Sayan, yakında yeni katılımların olacağının açıkladı.
Sayan, şu sözlerle detayları duyurdu: "Net ve kaynaklarım sağlamdır. Her zaman sağlam kaynaklarımdan bilgi alırım. İki tane büyükşehir belediyesi şu anda cumhurbaşkanımızın masasında inceleniyor.
İki tane de İstanbul ilçesi iki tane de DEM belediyesi partimize gelmek istiyorlar. Biri Avrupa yakası diğeri Asya yakasında. İki tane büyükşehir, iki tane ilçe İstanbul'da. Ayrıca DEM'den gelmek isteyen iki belediye başkanı var. Bunlar tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızın denetimden geçtikten sonra bizlere katılacaklar."
Sayan, CHP'li 3 milletvekilinin de AK Parti'ye geçmek istediğini sözlerine ekleyerek kesin katılımların kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu vurguladı.
