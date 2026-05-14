Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Altın fiyatlarında durgunluk
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatlarında durgunluk

Altın fiyatları Perşembe günü yatay seyretti. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşmelere odaklandı.

Spot altın, ons başına 4.688,43 dolarda yatay seyrederken, Haziran vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,2 düşüşle 4.695 dolara geriledi.

Güncel altın satış fiyatları Gram altın satış fiyatı: 6.831,17 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.168,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.335,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.416,46 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.514,00 TL

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, “Altın şu anda konsolidasyon sürecinde görünüyor çünkü herkes ABD ile Çin arasındaki üst düzey görüşmelerden ne çıkacağını takip ediyor” dedi. Lan ayrıca, “Altında hafif aşağı yönlü bir eğilim var ve bunun da metale giriş yapmak isteyen yatırımcılar için fırsat oluşturduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump, Pekin’de Şi Cinping ile gerçekleştireceği görüşmelerde ekonomik kazanımlar elde etmeyi, kırılgan ticaret ateşkesini korumayı ve Orta Doğu’daki çatışmalar gibi hassas konuları yönetmeyi hedefliyor. Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD üretici fiyatlarının nisanda son dört yılın en büyük artışını kaydettiğini gösterdi. Mal ve hizmet maliyetlerindeki sert yükselişin etkili olduğu veriler, enflasyondaki hızlanmanın son işareti olarak yorumlandı. ABD Senatosu ayrıca Kevin Warsh’ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı görevini onayladı. Fed’in, Trump’ın talep ettiği faiz indirimlerini uygulamasını zorlaştırabilecek yükselen enflasyon baskılarıyla mücadele ettiği belirtiliyor.

Altın genellikle enflasyona karşı güvenli liman olarak görülse de, yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor. Öte yandan Reuters’a konuşan külçe altın tüccarları, Hindistan’da altın fiyatlarındaki yükseliş ve ithalat vergisi artışının ardından yatırımcı satışlarının hızlandığını, bu nedenle altın iskontolarının Çarşamba günü ons başına 200 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştığını söyledi. Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,9 düşüşle ons başına 87,18 dolara geriledi. Platin yüzde 0,4 kayıpla 2.129,15 dolara inerken, paladyum da yüzde 0,3 düşüşle 1.495,75 dolardan işlem gördü.

