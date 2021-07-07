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Medya
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Barbaroslar'a sürpriz transfer!

2021-07-07 16:00:42
Barbaroslar'a sürpriz transfer!

TRT'nin dört gözle beklenen dizisi Barbaroslar'ın yayın tarihi giderek yaklaşırken transfer bombaları da tek tek patlamaya başladı.

#1
Foto - Barbaros Hayreddin Paşa'nın yaşantısına ışık tutacak sahneleriyle ekrandaki yerini almaya hazırlanan Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosu şekilleniyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın yaşantısına ışık tutacak sahneleriyle ekrandaki yerini almaya hazırlanan Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosu şekilleniyor.

#2
Foto - Yerli oyuncuların yanı sıra yabancı isimleri de bünyesine katan Barbaroslar projesine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kırmızı Oda'dan gelecek oyuncular izleyenlerin coşkusunu ikiye katladı.

Yerli oyuncuların yanı sıra yabancı isimleri de bünyesine katan Barbaroslar projesine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kırmızı Oda'dan gelecek oyuncular izleyenlerin coşkusunu ikiye katladı.

#3
Foto - TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Doğan Ümit Karaca’nın yönetmenliğini üstlendiği ve Es Film imzasıyla yayın yolculuğunda yürümeye başlayacak Barbaroslar’a, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan 3 oyuncu eklendi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Doğan Ümit Karaca’nın yönetmenliğini üstlendiği ve Es Film imzasıyla yayın yolculuğunda yürümeye başlayacak Barbaroslar’a, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan 3 oyuncu eklendi.

#4
Foto - Bu isimler ise; Gülcan Arslan, Pelin Akil Altan ve Melis Babadağ olarak açıklandı.

Bu isimler ise; Gülcan Arslan, Pelin Akil Altan ve Melis Babadağ olarak açıklandı.

#5
Foto - Tüm bunların yanı sıra Kırmızı Oda'dan da bir transfer gerçekleşti.

Tüm bunların yanı sıra Kırmızı Oda'dan da bir transfer gerçekleşti.

#6
Foto - Kırmızı Oda oyuncularından Yiğit Özşener'in de Barbaroslar’a katılacağı bilgisine ulaşıldı.

Kırmızı Oda oyuncularından Yiğit Özşener'in de Barbaroslar’a katılacağı bilgisine ulaşıldı.

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