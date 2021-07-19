2021-07-19 15:18:50 Barbaroslar oyuncusu krizin izini sürüyor! Vatandaşlara çağrı
TRT’de Eylül ayından itibaren yeni diziler gösterime girecek.
TRT’de Eylül ayından itibaren yeni diziler gösterime girecek.
Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Teşkilat, Gönül Dağı gibi dizilerin yeni sezonu beklenirken Mevlana ve Barbaroslar dizileri de iple çekiliyor.
Devasa dekorlarda çekimi süren Barbaroslar, sahneleriyle dünyaya damga vurmaya hazırlanırken dizinin tanıtımları da art arda çıktı.
Engin Altan Düzyatan’ın başrol oynayacağı Barbaroslar dizisinde Ulaş Aslantepe ve Yiğit Özşener gibi isimler de bulunuyor.
Çekimlerin devam ettiği ve savaş sahnelerinin günlerce çekildiği dev prodüksiyonlu dizide bazı oyuncuların sosyal medyadan fırsat buldukça çeşitli etkinlik ve projelere katıldığı görülüyor.
Barbaroslar oyuncusu Yiğit Özşener, “Dünyalılar! Sanat Gezegeni İyileştirebilir mi?” adlı yeni podcast serisinde, kültür sanat alanından isimlerle birlikte, iklim krizi karşısında sanatın gücüne dair cevapların ve yeni soruların izini sürüyor.
Özşener seriyi, Doç. Dr. Hande Paker’in “Ekololojik Dönüşüm İçin Kültür Sanat” raporundan yola çıkarak sundu.
Özşener, sanatın, bilimsel verilerin insanlara kaynak olabileceğini söylüyor.
Yiğit Özşener, iklim krizinin getirdiği sonuçların farkında olan ancak bir türlü harekete geçmeyen kişilerin, sanat aracılığıyla harekete geçirilebileceğini belirtiyor.
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