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Medya
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ile ilgili önemli karar

2021-11-03 14:51:15
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ile ilgili önemli karar

TRT1'de ekranlara gelen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle ilgili önemli bir karar alındı.

#1
Foto - Bir dönem dizisi olan ve Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hikayesini anlatan dizi bu hafta ekranlara gelmeyecek.

Bir dönem dizisi olan ve Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hikayesini anlatan dizi bu hafta ekranlara gelmeyecek.

#2
Foto - Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin 11 Kasım'da ekrana geleceği yeni bölüm fragmanında ortaya çıktı.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin 11 Kasım'da ekrana geleceği yeni bölüm fragmanında ortaya çıktı.

#3
Foto - Bir hafta ara verecek olan diziinin yeni senaristleri Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in hikayede önemli değişiklikler yapacağı belirtiliyor.

Bir hafta ara verecek olan diziinin yeni senaristleri Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in hikayede önemli değişiklikler yapacağı belirtiliyor.

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